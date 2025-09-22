لديه 15 ولداً... نائب يتكفّل بتعليم أبناء عسكري متقاعد حتى التخرّج

Advertisement

بعدما أثار تعاطفًا واسعًا إثر مشاركته في تحرّك العسكريين المتقاعدين، حين عجز عن تسجيل سبعة من أولاده الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة، في ظل معاش تقاعدي لا يتجاوز 286 دولارًا، أعلن النائب تكفّله بتعليم أبناء العسكري المتقاعد هادي صقر من في المدارس والمعاهد والجامعات، حتى إنهاء تحصيلهم العلمي.وعبّر صقر وهو أب لخمسة عشر ولدًا، عن ارتياحه بعد سماع الخبر قائلاً: "الآن إذا متّ أموت مرتاحًا، مطمئنًا على مستقبل أولادي"، موجّهًا شكره إلى النائب مراد على ما قدمه.