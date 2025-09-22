Advertisement

لبنان

لديه 15 ولداً... نائب يتكفّل بتعليم أبناء عسكري متقاعد حتى التخرّج

Lebanon 24
22-09-2025 | 10:54
A-
A+
Doc-P-1420148-638941606571196971.jpg
Doc-P-1420148-638941606571196971.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعدما أثار تعاطفًا واسعًا إثر مشاركته في تحرّك العسكريين المتقاعدين، حين عجز عن تسجيل سبعة من أولاده الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة، في ظل معاش تقاعدي لا يتجاوز 286 دولارًا، أعلن النائب حسن مراد تكفّله بتعليم أبناء العسكري المتقاعد هادي صقر من الهرمل في المدارس والمعاهد والجامعات، حتى إنهاء تحصيلهم العلمي.
Advertisement

وعبّر صقر وهو أب لخمسة عشر ولدًا، عن ارتياحه بعد سماع الخبر قائلاً: "الآن إذا متّ أموت مرتاحًا، مطمئنًا على مستقبل أولادي"، موجّهًا شكره إلى النائب مراد على ما قدمه.
 
مواضيع ذات صلة
عبد المسيح: مكتبي مفتوح لأبناء العسكريين المتقاعدين
lebanon 24
22/09/2025 18:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي: حزب الله ليس لديه قدرة عسكرية إذا دخلنا بصراع مع إيران (العربية)
lebanon 24
22/09/2025 18:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
واللا عن مصدر عسكري: إسرائيل لديها عدة خطط عسكرية إذا فشلت المفاوضات مع حماس
lebanon 24
22/09/2025 18:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة والدة النائب السابق أحمد فتفت
lebanon 24
22/09/2025 18:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24

حسن مراد

الهرمل

العلم

حسن م

جامع

هرمل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:48 | 2025-09-22
11:13 | 2025-09-22
11:10 | 2025-09-22
11:06 | 2025-09-22
11:04 | 2025-09-22
11:00 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24