لجنة إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصر الله وصفي الدين زارت المفتي قبلان

زارت اللجنة التحضيرية لعقد اللقاء العلمائي الأول لإحياء ذكرى استشهاد الأمينين العامين السابقين لـ" " نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، والمؤلفة من "تجمع العلماء المسلمين" والمركز الإسلامي للتبليغ" المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان لدعوته إلى المشاركة في هذا اللقاء، الذي سيقام الخميس في 2 تشرين الأول 2025.

بعد اللقاء، تحدث مسؤول العلاقات العامة في التجمع الشيخ حسين غبريس فقال: "تشرفنا صبيحة هذا اليوم بزيارة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان لتوجيه دعوة إليه للمشاركة في الملتقى السنوي الأول، الذي سيعقد في الثاني من الشهر المقبل، في إطار مجموعة الأنشطة التي تقام في الذكرى السنوية الأولى لارتقاء السيدين العزيزين سيد الأمة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين".





أضاف: "هذا الملتقى سيقام بدعوة من تجمع العلماء المسلمين والمركز الاسلامي للتبليغ، وسيكون عبارة عن لقاء يجمع الطوائف الإسلامية والمسيحية إيمانا منا بأن ما حصل في السنة الماضية في أيلول الدامي كان يستهدف كل ، عبر استهداف السيدين نصر الله وصفي الدين. وبالتالي قررنا أن نقيم هذا اللقاء ليكون عنوان شكرٍ لما قدمه هؤلاء العظام".





وتابع: "يؤسفنا أننا على مسافة ساعات قليلة، حصل في لبنان مجزرة مروعة ذهب ضحيتها هذه العائلة المباركة عائلة كريمة، لا سيما الأطفال منهم، أمام مرأى العالم كله ومسمعه. للأسف الشديد، لم نسمع الإدانات، لم نسمع الصرخات المعترضة، نحن نعتبر أن ما جرى هو في سلسلة الجرائم المنظمة التي يقوم بها العدو الصهيوني".