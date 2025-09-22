في الجنوب.. السيطرة على حريق قرب أحد مراكز "اليونيفيل"

تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم، في منطقة تل ، الواقعة بين بلدتي كفركلا وبرج الملوك، بالقرب من أحد مراكز قوات اليونيفيل.

Advertisement



وكانت هرعت على الفور سيارات الدفاع المدني من إلى الموقع لمحاولة السيطرة على النيران. لكن سرعة الرياح وطبيعة الارض الوعرة أدّت إلى تمدد الحريق نحو أراضٍ واسعة في خراج بلدة ، واقتربت ألسنة اللهب بشكل مقلق من منازل السكان ومركز اليونيفيل، ما استدعى الاستعانة بفرق إضافية من مراكز الدفاع المدني في و .





واستمرّت جهود الإطفاء لأكثر من 5 ساعات متواصلة، حيث واجه عناصر الدفاع المدني صعوبات كبيرة في محاصرة النيران، وتمكّنوا رغم كل التحديات، من السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداده إلى المنازل.