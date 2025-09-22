فيديو لنصرالله يُكشف لأول مرة.. اجتماع داخلي لقيادة "حزب الله"

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر لأمين عام " " الشهيد خلال اجتماع لمجلس الشورى في "حزب الله" تُكشف مشاهده للمرة الأولى.

Advertisement

وظهر أمام الحاج حسين ، رعد، الشهيد شكر، الشهيد السيد هاشم صفي الدين، السيد إبراهيم أمين السيد، الشيح محمد يزبك، الشيخ نعيم .