لبنان

فيديو لنصرالله يُكشف لأول مرة.. اجتماع داخلي لقيادة "حزب الله"

Lebanon 24
22-09-2025 | 17:36
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر لأمين عام "حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله خلال اجتماع لمجلس الشورى في "حزب الله" تُكشف مشاهده للمرة الأولى.
وظهر أمام نصرالله الحاج حسين الخليل، النائب محمد رعد، الشهيد فؤاد شكر، الشهيد السيد هاشم صفي الدين، السيد إبراهيم أمين السيد، الشيح محمد يزبك، الشيخ نعيم قاسم.
 
 
وفي حديث عبر قناة "الميادين"، قال رعد إن هذا الإجتماع كان قبل حرب الإسناد لغزة عام 2023.
 
 
