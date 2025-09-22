27
لبنان
فيديو لنصرالله يُكشف لأول مرة.. اجتماع داخلي لقيادة "حزب الله"
Lebanon 24
22-09-2025
|
17:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر لأمين عام "
حزب الله
" الشهيد
السيد حسن نصرالله
خلال اجتماع لمجلس الشورى في "حزب الله" تُكشف مشاهده للمرة الأولى.
وظهر أمام
نصرالله
الحاج حسين
الخليل
،
النائب محمد
رعد، الشهيد
فؤاد
شكر، الشهيد السيد هاشم صفي الدين، السيد إبراهيم أمين السيد، الشيح محمد يزبك، الشيخ نعيم
قاسم
.
وفي حديث عبر قناة "الميادين"، قال رعد إن هذا الإجتماع كان قبل حرب الإسناد لغزة عام 2023.
