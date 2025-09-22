ترقّب مستمر لأصداء دعوة قاسم السعودية إلى "فتح صفحة جديدة مع المقاومة"

Advertisement

بقيت الأوساط السياسية في حالة رصد لردود الفعل على دعوة لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة. وعلى الرغم من أن التعليقات لا تزال في إطار بعض الإعلاميين وعلى ، إلا أن أي موقف رسمي لم يصدر.وكتبت" الاخبار": كان السياسيون في يحاولون تقصّي الموقف السعودي خلال الاجتماعات التي عُقدت بين بعضهم والموفد السعودي ابن فرحان، في ظل معلومات تتحدّث عن انطباعات مريحة خرجَ بها من التقوه. وكشفت مصادر بارزة أن «ابن فرحان ركّز في كلامه على العلاقات بين ولبنان، معطياً انطباعاً بأن المملكة تريد أن تكون راعية لهذه العلاقات في الفترة المقبلة، خصوصاً أنها تعمل على ترتيب الملفات من خلال الاجتماعات التي تُعقد في بين الجانبين اللبناني والسوري». وفيما قالت المصادر إن «الأيام الماضية شهدت تراجعاً في مستوى الضغط السعودي لأسباب ترتبط بالمتغيّرات الإقليمية»، أشارت إلى أن ابن فرحان أكّد «على ضرورة أن لا يذهب في اتجاه صيغة صدامية في الداخل».وكتبت" الديار": بانتظار رد الفعل السعودي على دعوة الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السعودية للحوار، لفتت مصادر ديبلوماسية الى ان المبادرة ليست بمعزل، عن التطوّر الإيجابي في العلاقات السعودية- ، واللقاء الذي جمع الرئيس مسعود بزشكيان بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجاء بعده زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني للرياض. وأشارت تلك الاوساط الى ان ثمة تغييرا في النظرة الاستراتيجية لدى الدول العربية ومسؤوليها بعد الاعتداء على قطر، وثمة ايضا رؤية أكثر وضوحا بكثير، تجاه دور وحلفائها في المنطقة، وقد تجد المبادرة صداها اذا لم تدخل على خط عرقلة التقارب بين دول المنطقة التي تستشعر جميعها خطر « الكبرى»، التي اعلن نتانياهو انها جزء اساسي من استراتيجيته.