بحضور براك واورتاغوس.. عون التقى روبيو: لوقف الاعمال العدائية في جنوب لبنان وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته

طلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من الأميركية ماركو روبيو، مساعدة الأميركية على تأكيد اسرائيل بمضمون إعلان ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، لوقف الاعمال العدائية في وانسحابها من النقاط التي تحتلها واعادة الاسرى اللبنانيين المحتجزين لديها، وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، لا سيما وانه لم يحصل اي خرق لهذا الاتفاق من الجانب اللبناني.وطلب من الوزير روبيو، دعم بالعتاد والتجهيزات كي يتمكن من اداء مهامه التي تشمل جميع المناطق ، كما طالب بتوفير الفرص اللازمة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الاوسط.وطلب الرئيس عون ايضاً دعم الولايات المتحدة الاميركية للجهود المبذولة لانعقاد مؤتمر مخصص لاعادة الاعمار في .، اكد الوزير روبيو استمرار الدعم للبنان، منوّهاً بالجهود التي بذلها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لتمكين لبنان من استعادة عافيته وتجاوز الظروف التي مرّ بها.وحضر الاجتماع إلى جانب الرئيس عون، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وسفيرة لبنان لدى ندى حمادة معوض، والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية جان عزيز. كما حضر عن الجانب الاميركي، اضافة الى الوزير روبيو، مستشاره لشؤون السياسية والاستراتيجية مايكل نيدهم، والسفير توم براك، والسيدة موغان اورتاغوس.