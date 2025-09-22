Advertisement

لبنان

التواصل مقطوع مع" حزب الله" منذ المهرجان.. سعد: مواقفي الوطنية تتجاوز المذهبية والطائفية

Lebanon 24
22-09-2025 | 22:55
A-
A+
Doc-P-1420322-638942038043618157.jpg
Doc-P-1420322-638942038043618157.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عاد الخلاف القديم بين التنظيم الشعبي الناصري و "حزب اللّه" ليطفو على السطح من صيدا، بعد المهرجان الذي نظمه التنظيم الشعبي الناصري بمناسبة ذكرى انطلاقة "جبهة المقاومة الوطنية" في ساحة الشهداء، وخلاله أطلق النائب أسامة سعد مواقف سياسيّة حول المقاومة ودورها الوطني وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، أدّت إلى انسحاب وفد "حزب اللّه" برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر.
Advertisement
وكتب محمد دهشة في" نداء الوطن": منذ ذلك الحين لم يطرأ أيّ جديد، إذ إن خطوط التواصل والاتصال بين الطرفين ما زالت مقطوعة، بينما تدحرج صدى الخلاف من الساحة إلى صالونات المدينة السياسية والاجتماعية، لتطرح تساؤلات حول مصير العلاقة بين الطرفين في ظلّ ما تشهده الساحة اللبنانية حاليًا من تطوّرات سياسية وأمنية، وفي ظلّ الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل.

في حديثه لـ "نداء الوطن"، وصف سعد ردّة الفعل بأنها "مبالغ فيها"، مؤكّدًا أن مواقفه السياسية معروفة منذ سنوات وتعبر عن ثباته وتتجاوز المذهبية والطائفية: "تحويل المقاومة من وطنية جامعة إلى فئوية كان خطأ جسيمًا، وكأن تحرير الأرض مسؤولية فئة بعينها، بينما الواجب الوطني يشمل كلّ مكوّنات الدولة وقواها الشعبية".

وعن تداعيات ما جرى على صيدا، قال سعد: "لم أتلق أيّ اتصال أو توضيح، وما حصل لن يؤثر على المدينة أو انتظام الحياة السياسية فيها. صيدا عاصمة الجنوب وبوّابة المقاومة وستبقى على ثوابتها الوطنية الجامعة".
وقد سبق أن شهدت العلاقة بين سعد و "الحزب" قطيعة إبّان الانتخابات النيابية الأخيرة في العام 2022، بعدما فكّ سعد تحالفه الانتخابي مع "الثنائي" الشيعي (حركة "أمل" و "حزب الله")، وقرّر خوض الانتخابات مستقلًا ومتحالفًا مع النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في صيدا، والنائب الدكتور شربل مسعد في جزين، وقد فازوا جميعًا.

وأعلن سعد لـ "نداء الوطن" دعمه حصرية السلاح بيد الدولة، وشدّد على أنّ التسليم بحصرية السلاح قائم على أساس واحد، هو أن تتحمّل مسؤولياتها في مواجهة العدوان. فصحيح أنّ السلاح خارج الدولة صادَر أدوارها وقلّص حضورها، لكن الأصحّ أنّ امتناع الدولة عن الدفاع عن شعبها في وجه الاعتداءات، إنما يوجّه الضربة الأشدّ إلى شرعيتها ويمسّ بجوهر الكيان الوطني نفسه.
مواضيع ذات صلة
عون و"حزب الله": لا رؤية موحّدة "مع وقف التواصل"
lebanon 24
23/09/2025 16:56:13 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل يبقي خيوط التواصل مع "حزب الله" فهل يستعيد تجربة الـ 2005؟
lebanon 24
23/09/2025 16:56:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجلسة الحكومية رهن موقف "حزب الله" وضغط أميركي لموقف حاسم من السلاح
lebanon 24
23/09/2025 16:56:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة التواصل بين بعبدا و"حزب الله"
lebanon 24
23/09/2025 16:56:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

اللبنانية

حزب الله

المقاومة

الشهداء

الثنائي

الطائف

الشيعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:50 | 2025-09-23
09:27 | 2025-09-23
09:23 | 2025-09-23
09:17 | 2025-09-23
08:16 | 2025-09-23
08:12 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24