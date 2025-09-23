شريفة: دور الإعلام نبذ الفتن والانقسام

Advertisement

زار كل من مدير "إذاعة " محمد غريب، ومدير قناة "الوعي الشيرازي" حسين الشاعر، المفتي شريفة، في مكتبه،، وكان اللقاء فرصة للبحث في الشأن الإعلامي ودوره في تعزيز التواصل الوطني، والانفتاح على مختلف المكوّنات .وشدّد المفتي شريفة على أن "الإعلام لم يعُد مجرّد ناقلٍ للحدث، بل أصبح شريكًا أساسيًا في صناعة الوعي العام"، مشيرًا إلى "أهمية أن يُمارَس هذا الدور بأسلوب ، لا منفّر، لأن الوطن لا يُبنى إلّا بالتلاقي والانفتاح وتعزيز المشتركات".وأكّد أن "الإعلام اليوم يتحمّل مسؤولية كبيرة، بخاصةً في مواجهة الحرب الإعلامية على لبنان، وآخر فصولها المجزرة الوحشية التي ارتُكبت في حق عائلة لبنانية بريئة، والتي يجب أن تبقى في دائرة الضوء".، اعتبر غريب أن "الإعلام رسالة محبّة وإنسانية، يجب أن تكون في خدمة الإنسان، وصون كرامته، وتعزيز الانتماء الوطني"، لافتًا إلى أن "العمل الإعلامي يتطلّب رؤية أخلاقية واضحة ومهنية رفيعة".أما الشاعر، فأشار إلى أن "الإعلام بات اليوم لاعبًا محوريًا في توجيه الرأي العام، ورسم السياسات، ممّا يستوجب قواعد أخلاقية تحمي رسالته من الانزلاق إلى التوتير أو التضليل أو الانحياز الأعمى".وفي ختام اللقاء، شدّد المجتمعون على أن "الإعلام الواعي والمسؤول يُشكّل فرصة حقيقية لتقريب وجهات النظر، وتعزيز الثقة، ونبذ الفتن والانقسام، والعمل على تحقيق الاستقرار المجتمعي وبناء رأي عام وطني جامع".