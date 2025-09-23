Advertisement

لبنان

شريفة: دور الإعلام نبذ الفتن والانقسام

Lebanon 24
23-09-2025 | 01:26
زار كل من  مدير "إذاعة لبنان" محمد غريب، ومدير قناة "الوعي الشيرازي" حسين الشاعر، المفتي الشيخ حسن شريفة، في مكتبه،، وكان اللقاء فرصة للبحث في الشأن الإعلامي ودوره في تعزيز التواصل الوطني، والانفتاح على مختلف المكوّنات اللبنانية.
وشدّد المفتي شريفة على أن "الإعلام لم يعُد مجرّد ناقلٍ للحدث، بل أصبح شريكًا أساسيًا في صناعة الوعي العام"، مشيرًا إلى "أهمية أن يُمارَس هذا الدور بأسلوب جامع، لا منفّر، لأن الوطن لا يُبنى إلّا بالتلاقي والانفتاح وتعزيز المشتركات".

وأكّد أن "الإعلام اليوم يتحمّل مسؤولية كبيرة، بخاصةً في مواجهة الحرب الإعلامية الإسرائيلية على لبنان، وآخر فصولها المجزرة الوحشية التي ارتُكبت في حق عائلة لبنانية بريئة، والتي يجب أن تبقى في دائرة الضوء".


من جهته، اعتبر غريب أن "الإعلام رسالة محبّة وإنسانية، يجب أن تكون في خدمة الإنسان، وصون كرامته، وتعزيز الانتماء الوطني"، لافتًا إلى أن "العمل الإعلامي يتطلّب رؤية أخلاقية واضحة ومهنية رفيعة".


أما الشاعر، فأشار إلى أن "الإعلام بات اليوم لاعبًا محوريًا في توجيه الرأي العام، ورسم السياسات، ممّا يستوجب قواعد أخلاقية تحمي رسالته من الانزلاق إلى التوتير أو التضليل أو الانحياز الأعمى".

 وفي ختام اللقاء، شدّد المجتمعون على أن "الإعلام الواعي والمسؤول يُشكّل فرصة حقيقية لتقريب وجهات النظر، وتعزيز الثقة، ونبذ الفتن والانقسام، والعمل على تحقيق الاستقرار المجتمعي وبناء رأي عام وطني جامع".
 
(الوكالة الوطنية)
