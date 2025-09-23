مصرون على الترشح

Advertisement

تتحدث أوساط سياسية عن وجود أسرار وخلافات غير معلنة داخل " "، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي. فعدد من الشخصيات المقربة من " " يصر على الترشح للانتخابات المقبلة حتى في حال قررت القيادة عدم المشاركة رسميًا.هذا التوجه يتسبب بنوع من "الاشتباك" بين قيادة" التيار" وهذه الشخصيات التي ترى في ترشحها خيارًا فرديًا لا يمكن التراجع عنهفي المقابل، تعتبر القيادة أن أي ترشح خارج المظلة الرسمية يضعف وحدة الصف ويؤدي إلى تشويش على صورة "التيار". ومع استمرار هذا الجدل، يبقى مصير العلاقة بين الطرفين رهن التفاهم أو الاشتباك العلني .