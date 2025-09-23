Advertisement

لبنان

مصرون على الترشح

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
23-09-2025 | 01:45
Doc-P-1420365-638942137177488302.webp
Doc-P-1420365-638942137177488302.webp photos 0
تتحدث أوساط سياسية عن وجود أسرار وخلافات غير معلنة داخل "تيار المستقبل"، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي. فعدد من الشخصيات المقربة من "التيار" يصر على الترشح للانتخابات المقبلة حتى في حال قررت القيادة عدم المشاركة رسميًا.
هذا التوجه يتسبب بنوع من "الاشتباك" بين قيادة" التيار" وهذه الشخصيات التي ترى في ترشحها خيارًا فرديًا لا يمكن التراجع عنه
في المقابل، تعتبر القيادة أن أي ترشح خارج المظلة الرسمية يضعف وحدة الصف ويؤدي إلى تشويش على صورة "التيار". ومع استمرار هذا الجدل، يبقى مصير العلاقة بين الطرفين رهن التفاهم أو الاشتباك العلني .
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

