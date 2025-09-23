ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد

Advertisement

ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان الفي ليرة و98 اوكتان الف ليرة والمازوت 5 الاف ليرة والغاز 39 الف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.495.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.534.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.375.000 ليرة لبنانية: 1.068.000 ليرة لبنانية