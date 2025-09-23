Advertisement

لبنان

بصورة استثنائية.. تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية هذا الموعد

Lebanon 24
23-09-2025
مددت وزارة الداخلية والبلديات العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة إستثنائية وذلك لغاية 31/12/2025. 
وزارة الداخلية

بترا

