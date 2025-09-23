Advertisement

لبنان

دورة "الشهيد الأسمى" في برج قلاويه.. الرياضة رسالة صمود ومقاومة

Lebanon 24
23-09-2025 | 03:11
A-
A+
Doc-P-1420397-638942191085513074.png
Doc-P-1420397-638942191085513074.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افتتحت التعبئة الرياضية في "الحزب” في برج قلاويه، دورة "الشهيد الأسمى"، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، برعاية بلدية برج قلاويه، وحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، رئيس البلدية محمد نور الدين، وفاعليات محلية.
Advertisement

بعد النشيد الوطني ونشيد "الحزب"، ألقى النائب حسن عز الدين كلمة شدّد فيها على أن هذه الفعاليات الثقافية والرياضية والإعلامية تشكل أحد أوجه المقاومة والفعل المقاوم، لما فيها من صمود وثبات في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، مستذكراً الاعتداءات التي طالت بلدات برج قلاويه والشهابية ومحيط المستشفى الحكومي في تبنين، ولا سيما جريمة قتل الأطفال في بنت جبيل.

وأكد عز الدين أن العدو الإسرائيلي يستهدف الحجر والبشر معًا، لكنه لن ينجح في كسر إرادة اللبنانيين أو اقتلاعهم من أرضهم، أرض الآباء والأجداد التي زرعوا فيها الزيتون والتبغ، مشيراً إلى أن المقاومة التي ينتمي إليها أبناء الجنوب متجذرة في هذه الأرض وبيئتها وشعبها، وأن سلاح المقاومة هو الضمانة لحماية لبنان والدفاع عن أهله وشعبه. وأضاف: "نقول لأميركا وإسرائيل وأدوات الداخل الذين يراهنون على نزع هذا السلاح، أنتم واهمون ولا تدركون حقيقة إرادة أبناء الجنوب، الذين يشكلون الحصن الحصين للدفاع عن لبنان".

بدوره، أشار رئيس بلدية برج قلاويه محمد نور الدين إلى أن الدورة ليست نشاطاً عابراً، بل جزء من ثقافة تقوم على دمج الرياضة والثقافة والتربية والتنمية لبناء جيل قوي ومقاوم. وأضاف: "نعمل حالياً على تطوير البنى التحتية، مؤمنين بأن المشاريع لا تكتمل إلا بمشاركة الشباب، الذين يجعلون من التنمية رسالة حقيقية، مؤكدين أن هذه البلدة كما كل الجنوب لا تعرف التراخي أو التراجع، وستبقى نابضة بدماء شهدائها وطاقات شبابها".

وجاءت الدورة الرياضية لتجسد رسالة صمود وإصرار وعزيمة، تبرز فيها الرياضة كأداة لتعزيز الثقافة الوطنية والمقاومة، في يوم يُخلد فيه شهداء لبنان ومواقفهم البطولية في الدفاع عن الأرض والكرامة.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
كفرشوبا تتحدى الدمار بمهرجان "بسمة أمل": رسالة صمود ووحدة لبناء المستقبل
lebanon 24
23/09/2025 16:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأمن العام" معزياً بشهداء الجيش: يجسدون أسمى معاني التضحية والعطاء
lebanon 24
23/09/2025 16:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا ردا على رسالة نتنياهو: لا نحتاج دروسا في محاربة "معاداة السامية"
lebanon 24
23/09/2025 16:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رعد: لنفترض أننا قصرنا أليس عيبًا أن يتنكروا لدور المقاومة وللشهداء؟
lebanon 24
23/09/2025 16:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الأمين العام

الإسرائيلي

السيد حسن

نصر الله

المقاومة

إسرائيل

الرياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:54 | 2025-09-23
09:50 | 2025-09-23
09:27 | 2025-09-23
09:23 | 2025-09-23
09:17 | 2025-09-23
08:16 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24