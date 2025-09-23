دورة "الشهيد الأسمى" في برج قلاويه.. الرياضة رسالة صمود ومقاومة

Advertisement

افتتحت التعبئة الرياضية في "الحزب” في برج قلاويه، دورة "الشهيد الأسمى"، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد للحزب ، برعاية بلدية برج قلاويه، وحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، رئيس البلدية محمد نور الدين، وفاعليات محلية.بعد النشيد الوطني ونشيد "الحزب"، ألقى النائب حسن عز الدين كلمة شدّد فيها على أن هذه الفعاليات الثقافية والرياضية والإعلامية تشكل أحد أوجه والفعل المقاوم، لما فيها من صمود وثبات في مواجهة العدوان المستمر على ، مستذكراً الاعتداءات التي طالت بلدات برج قلاويه والشهابية ومحيط المستشفى الحكومي في تبنين، ولا سيما جريمة قتل الأطفال في بنت جبيل.وأكد عز الدين أن العدو الإسرائيلي يستهدف الحجر والبشر معًا، لكنه لن ينجح في كسر إرادة اللبنانيين أو اقتلاعهم من أرضهم، أرض الآباء والأجداد التي زرعوا فيها الزيتون والتبغ، مشيراً إلى أن المقاومة التي ينتمي إليها أبناء الجنوب متجذرة في هذه الأرض وبيئتها وشعبها، وأن سلاح المقاومة هو الضمانة لحماية لبنان والدفاع عن أهله وشعبه. وأضاف: "نقول لأميركا وإسرائيل وأدوات الداخل الذين يراهنون على نزع هذا السلاح، أنتم واهمون ولا تدركون حقيقة إرادة أبناء الجنوب، الذين يشكلون الحصن الحصين للدفاع عن لبنان".بدوره، أشار رئيس بلدية برج قلاويه محمد نور الدين إلى أن ليست نشاطاً عابراً، بل جزء من ثقافة تقوم على دمج الرياضة والثقافة والتربية والتنمية لبناء جيل قوي ومقاوم. وأضاف: "نعمل حالياً على تطوير البنى التحتية، مؤمنين بأن المشاريع لا تكتمل إلا بمشاركة الشباب، الذين يجعلون من التنمية رسالة حقيقية، مؤكدين أن هذه البلدة كما كل الجنوب لا تعرف التراخي أو التراجع، وستبقى نابضة بدماء شهدائها وطاقات شبابها".وجاءت الدورة الرياضية لتجسد رسالة صمود وإصرار وعزيمة، تبرز فيها الرياضة كأداة لتعزيز الثقافة الوطنية والمقاومة، في يوم يُخلد فيه لبنان ومواقفهم البطولية في الدفاع عن الأرض والكرامة.