31
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
28
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
14
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
موسى: استمرار اعتداءات العدو توجب وحدة الموقف الوطني
Lebanon 24
23-09-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب النائب
ميشال موسى
عن أسفه لاستمرار الاعتداءات
الإسرائيلية
على
لبنان
، واصفاً المجزرة التي حصلت في
بنت جبيل
بأنها "تعبير واضح عن الإجرام
الإسرائيلي
".
Advertisement
وفي حديث إلى "صوت كل لبنان"، أكد موسى أن "هناك ضغطاً كبيراً على لبنان، وأن كلام الموفد الأميركي توم براك هو جزء من هذا الضغط". وأضاف: "على اللبنانيين اتخاذ التدابير اللازمة وأهمها وحدة الموقف والتضامن بين كل الفرقاء لتقوية موقف لبنان في عملية التفاوض مع
إسرائيل
".
وأشار موسى إلى "ضرورة التطلع إلى الحراك الذي يحصل دولياً وعربياً في مواجهة إسرائيل، من خلال الاجتماع في
نيويورك
والاعتراف بحل الدولتين"، مؤكداً على "أهمية وجود دعم فعلي عربي ودولي للبنان لتحسين موقفه التفاوضي وردع إسرائيل عن تجاوزاتها لكل الأعراف الدولية".
وقال موسى: "لبنان دفع الثمن غالياً في الصراع العربي – الإسرائيلي، لكننا اليوم نعوّل على الحراك الدولي. نحن في مرحلة تفاوضية صعبة مع إسرائيل ويجب بذل الجهود، وما يحصل دولياً قد يساعد في هذا الأمر".
وأكد أن "التضامن الداخلي ووحدة
الموقف اللبناني
هما الركيزتان الأساسيتان لمواجهة التحديات الخارجية، خصوصاً في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي
اللبنانية
"، داعياً إلى "ترسيخ
الاستراتيجية الوطنية
لمواجهة أي تجاوزات مستقبلية، وضمان حماية سيادة لبنان وأمن شعبه".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
المفتي عبدالله: وحدة الموقف اللبناني أساسٌ لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
Lebanon 24
المفتي عبدالله: وحدة الموقف اللبناني أساسٌ لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
23/09/2025 16:59:55
23/09/2025 16:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
اللقاء الإسلامي الوطني: العدوان الإسرائيلي يستدعي موقفاً موحداً
Lebanon 24
اللقاء الإسلامي الوطني: العدوان الإسرائيلي يستدعي موقفاً موحداً
23/09/2025 16:59:55
23/09/2025 16:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فياض: كلما تماسك الموقف الداخلي اللبناني كلما كنا اقدر على الحد من المخاطر على البلد
Lebanon 24
فياض: كلما تماسك الموقف الداخلي اللبناني كلما كنا اقدر على الحد من المخاطر على البلد
23/09/2025 16:59:55
23/09/2025 16:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيخ قاسم: جاء برّاك بالتهويل والتهديد بضم لبنان إلى سوريا وبتوسعة العدوان ولكن فوجئ بموقف لبناني وطني موحّد من الرؤساء الثلاثة يقضي بتوقف العدوان قبل الحديث بأي أمر آخر
Lebanon 24
الشيخ قاسم: جاء برّاك بالتهويل والتهديد بضم لبنان إلى سوريا وبتوسعة العدوان ولكن فوجئ بموقف لبناني وطني موحّد من الرؤساء الثلاثة يقضي بتوقف العدوان قبل الحديث بأي أمر آخر
23/09/2025 16:59:55
23/09/2025 16:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الاستراتيجية الوطنية
الموقف اللبناني
الوكالة الوطنية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
حل الدولة
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
جنبلاط التقى وفد اتحاد بلديات الجرد الأعلى وبحمدون لبحث شؤون المنطقة
Lebanon 24
جنبلاط التقى وفد اتحاد بلديات الجرد الأعلى وبحمدون لبحث شؤون المنطقة
09:54 | 2025-09-23
23/09/2025 09:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
09:50 | 2025-09-23
23/09/2025 09:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارة من وزير المال بشأن إعادة الإعمار… إليكم التفاصيل!
Lebanon 24
بشرى سارة من وزير المال بشأن إعادة الإعمار… إليكم التفاصيل!
09:27 | 2025-09-23
23/09/2025 09:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي التقى رئيس فريق مراقبة الهدنة وسفيري الجزائر وإيران لمناقشة المستجدات
Lebanon 24
برّي التقى رئيس فريق مراقبة الهدنة وسفيري الجزائر وإيران لمناقشة المستجدات
09:23 | 2025-09-23
23/09/2025 09:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهما عُثر بحوزته ألفَي حبة كبتاغون… الجيش يوقف لبنانيًا وآخر فلسطينيًا
Lebanon 24
أحدهما عُثر بحوزته ألفَي حبة كبتاغون… الجيش يوقف لبنانيًا وآخر فلسطينيًا
09:17 | 2025-09-23
23/09/2025 09:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
15:08 | 2025-09-22
22/09/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
02:00 | 2025-09-23
23/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
14:08 | 2025-09-22
22/09/2025 02:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لديه 15 ولداً... نائب يتكفّل بتعليم أبناء عسكري متقاعد حتى التخرّج
Lebanon 24
لديه 15 ولداً... نائب يتكفّل بتعليم أبناء عسكري متقاعد حتى التخرّج
10:54 | 2025-09-22
22/09/2025 10:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:54 | 2025-09-23
جنبلاط التقى وفد اتحاد بلديات الجرد الأعلى وبحمدون لبحث شؤون المنطقة
09:50 | 2025-09-23
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
09:27 | 2025-09-23
بشرى سارة من وزير المال بشأن إعادة الإعمار… إليكم التفاصيل!
09:23 | 2025-09-23
برّي التقى رئيس فريق مراقبة الهدنة وسفيري الجزائر وإيران لمناقشة المستجدات
09:17 | 2025-09-23
أحدهما عُثر بحوزته ألفَي حبة كبتاغون… الجيش يوقف لبنانيًا وآخر فلسطينيًا
08:16 | 2025-09-23
بعد أقل من 24 ساعة… اندلاع حريق جديد في برج الملوك
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
23/09/2025 16:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
23/09/2025 16:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
23/09/2025 16:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24