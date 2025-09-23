موسى: استمرار اعتداءات العدو توجب وحدة الموقف الوطني

Advertisement

أعرب النائب عن أسفه لاستمرار الاعتداءات على ، واصفاً المجزرة التي حصلت في بأنها "تعبير واضح عن الإجرام ".وفي حديث إلى "صوت كل لبنان"، أكد موسى أن "هناك ضغطاً كبيراً على لبنان، وأن كلام الموفد الأميركي توم براك هو جزء من هذا الضغط". وأضاف: "على اللبنانيين اتخاذ التدابير اللازمة وأهمها وحدة الموقف والتضامن بين كل الفرقاء لتقوية موقف لبنان في عملية التفاوض مع ".وأشار موسى إلى "ضرورة التطلع إلى الحراك الذي يحصل دولياً وعربياً في مواجهة إسرائيل، من خلال الاجتماع في والاعتراف بحل الدولتين"، مؤكداً على "أهمية وجود دعم فعلي عربي ودولي للبنان لتحسين موقفه التفاوضي وردع إسرائيل عن تجاوزاتها لكل الأعراف الدولية".وقال موسى: "لبنان دفع الثمن غالياً في الصراع العربي – الإسرائيلي، لكننا اليوم نعوّل على الحراك الدولي. نحن في مرحلة تفاوضية صعبة مع إسرائيل ويجب بذل الجهود، وما يحصل دولياً قد يساعد في هذا الأمر".وأكد أن "التضامن الداخلي ووحدة هما الركيزتان الأساسيتان لمواجهة التحديات الخارجية، خصوصاً في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي "، داعياً إلى "ترسيخ لمواجهة أي تجاوزات مستقبلية، وضمان حماية سيادة لبنان وأمن شعبه".