لبنان

موسى: استمرار اعتداءات العدو توجب وحدة الموقف الوطني

Lebanon 24
23-09-2025 | 04:00
أعرب النائب ميشال موسى عن أسفه لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، واصفاً المجزرة التي حصلت في بنت جبيل بأنها "تعبير واضح عن الإجرام الإسرائيلي".
وفي حديث إلى "صوت كل لبنان"، أكد موسى أن "هناك ضغطاً كبيراً على لبنان، وأن كلام الموفد الأميركي توم براك هو جزء من هذا الضغط". وأضاف: "على اللبنانيين اتخاذ التدابير اللازمة وأهمها وحدة الموقف والتضامن بين كل الفرقاء لتقوية موقف لبنان في عملية التفاوض مع إسرائيل".

وأشار موسى إلى "ضرورة التطلع إلى الحراك الذي يحصل دولياً وعربياً في مواجهة إسرائيل، من خلال الاجتماع في نيويورك والاعتراف بحل الدولتين"، مؤكداً على "أهمية وجود دعم فعلي عربي ودولي للبنان لتحسين موقفه التفاوضي وردع إسرائيل عن تجاوزاتها لكل الأعراف الدولية".

وقال موسى: "لبنان دفع الثمن غالياً في الصراع العربي – الإسرائيلي، لكننا اليوم نعوّل على الحراك الدولي. نحن في مرحلة تفاوضية صعبة مع إسرائيل ويجب بذل الجهود، وما يحصل دولياً قد يساعد في هذا الأمر".

وأكد أن "التضامن الداخلي ووحدة الموقف اللبناني هما الركيزتان الأساسيتان لمواجهة التحديات الخارجية، خصوصاً في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية"، داعياً إلى "ترسيخ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة أي تجاوزات مستقبلية، وضمان حماية سيادة لبنان وأمن شعبه".
 
(الوكالة الوطنية)
