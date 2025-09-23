بعد توقفها لأكثر من عام.. الصين تستأنف خدمات التأشيرة في لبنان

Advertisement

تستأنف القنصلية في بيروت في ٢٥ ايلول الجاري منح التأشيرات للبنانين الراغبين في زيارة ، بعد توقفها لأكثر من عام بسبب التطورات الامنية والعسكرية، حيث كان يضطر اللبناني إلى السفر إلى للحصول على التأشيرة، وذلك بعد اتصالات ومتابعة تولتها مع في .وكان سفير الصين تشن تشواندونغ قد اتصل بوزير الخارجية أثناء وجوده في وأبلغه ان خدمات التأشيرات ستعود إلى ما كانت عليه قبل توقفها قصريا.