Advertisement

لبنان

بعد توقفها لأكثر من عام.. الصين تستأنف خدمات التأشيرة في لبنان

Lebanon 24
23-09-2025 | 04:48
A-
A+
Doc-P-1420431-638942250269825235.jpg
Doc-P-1420431-638942250269825235.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستأنف القنصلية الصينية في بيروت  في ٢٥ ايلول الجاري منح التأشيرات للبنانين الراغبين في زيارة الصين، بعد توقفها لأكثر من عام بسبب التطورات الامنية والعسكرية، حيث كان يضطر اللبناني إلى السفر إلى الأردن للحصول على التأشيرة، وذلك بعد اتصالات ومتابعة تولتها وزارة الخارجية مع السفارة الصينية في لبنان
Advertisement

وكان سفير الصين تشن تشواندونغ قد اتصل بوزير الخارجية يوسف رجي أثناء وجوده في نيويورك وأبلغه ان خدمات التأشيرات ستعود إلى ما كانت عليه قبل توقفها قصريا.



مواضيع ذات صلة
وزير التجارة الأميركي: وزارة الخزانة ستجني أكثر من 100 مليار دولار من برنامج التأشيرة الجديد
lebanon 24
23/09/2025 17:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
باريس توقف إعفاء التأشيرة لجوازات السفر الرسمية الجزائرية
lebanon 24
23/09/2025 17:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
القنصلية الصينية تعلن استئناف خدماتها في لبنان
lebanon 24
23/09/2025 17:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل: أكثر من 3000 لبناني استفادوا من خدماتنا الطبية خلال 6 أشهر
lebanon 24
23/09/2025 17:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24

السفارة الصينية

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

سفارة الصين

يوسف رجي

نيويورك

الصينية

الأردن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:57 | 2025-09-23
09:54 | 2025-09-23
09:50 | 2025-09-23
09:27 | 2025-09-23
09:23 | 2025-09-23
09:17 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24