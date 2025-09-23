31
لبنان
حزب الخضر.. مطالب بمحاسبة الجناة في مجزرة بنت جبيل
Lebanon 24
23-09-2025
|
04:59
تعليقًا على المجزرة التي نفذها العدو الاسرائيلي في بنت
جبيل
قبل يومين، دان
المكتب السياسي
في حزب الخضر اللبناني في بيان "المجزرة المروعة التي إرتكبتها قوات
الاحتلال
الإسرائيلي
في مدينة بنت جبيل
جنوب لبنان
يوم أمس، والتي ذهب ضحيتها أطفال أبرياء، وفي مفارقة مأسوية تزامنت مع اليوم العالمي للسلام، لتؤكد مرة جديدة أن الاحتلال لا يعرف سوى لغة القتل والعدوان".
واعتبر حزب الخضر ان"استهداف المدنيين، خصوصاً الأطفال، يشكل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية"، وقال:"في زمن التكنولوجيا المتطورة والأقمار الصناعية والطائرات المسيرة، لم يعد مقبولاً التذرع بـ"الخطأ" لتبرير قتل الأبرياء، فهذه الجرائم مقصودة وممنهجة. كما أن هذا الاعتداء يمثل خرقاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد الاستقرار ويعرض حياة المدنيين لمزيد من الخطر، الأمر الذي يفرض على
المجتمع الدولي
التحرك الفوري لضمان
التزام
إسرائيل
بهذا الاتفاق ومحاسبتها على جرائمها".
واكد حزب الخضر "تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن المجزرة وتداعياتها"، ودعا "المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتحرك الفاعل لحماية المدنيين ومحاسبة الجناة، والتشديد على أن حماية الأطفال والنساء أولوية إنسانية مطلقة"، مشددا على أن "السلام لا يبنى على
الدم
والدمار، بل على العدالة ووقف الاحتلال".
وختم:"إن دماء
شهداء
بنت جبيل، ولا سيما الأطفال منهم، ستبقى أمانة في أعناقنا، وصوتنا سيظل مرتفعاً دفاعاً عن الحق والحياة والسلام".
(الوكالة الوطنية)
