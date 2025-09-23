"بيروت كتب".. مهرجان ينطلق قريبًا

ينطلق مهرجان BEIROUTH LIVRES في 22 تشرين الأول ويستمر لغاية 26 منه، بالشراكة بين المركز وESA، وسيشهد المهرجان أكثر من 80 لقاءً يجمع بين كتّاب، شعراء، فنانين ومفكرين، حيث سيحيون المساحات الثقافية في المدينة ومختلف المناطق ، تأكيدًا على أهمية التقاليد الأدبية في .

وللإعلان عن المهرجان يعقد المركز الفرنسي في لبنان و ESA BUSINESS SCHOOL مؤتمرا صحافيا للإعلان عن مهرجان " كتب " – BEYROUTH LIVRES، الساعة ال 11,00 قبل ظهر يوم غد الأربعاء، في حضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، وذلك في مبنى المركز - قاعة مونتاني.



واعلن المركز في بيان ، انه من 22 تشرين الاول المقبل ولغاية 26 منه، يستضيف لبنان النسخة الثالثة من مهرجانه الأدبي " BEYROUTH LIVRES"–" بيروت كتب "، بالشراكة بين المركز وESA، وسيشهد المهرجان أكثر من 80 لقاءً يجمع بين كتّاب، شعراء، فنانين ومفكرين، حيث سيحيون المساحات الثقافية في المدينة ومختلف المناطق اللبنانية، تأكيدًا على أهمية التقاليد الأدبية في لبنان. كما يتخلله قراءات، مناظرات، معارض، عروض سينمائية، حفلات موسيقية بالرسم وعروض مسرحية – لمدة خمسة أيام، سيتم الاحتفاء بالأدب بكل أشكاله من خلال برنامج مفتوح ومتاح للجميع.



وقال: "من بين ضيوف هذا العام، أكثر من 80 اسمًا من رموز الأدب الفرنكفوني من مختلف أنحاء العالم، مثل: نيكولا ماتيو، مايليس دو كيرانغال، سيرج بلوخ، هيملي بوم، بربريان، كوثر أديمي، ريم بطال، وكذلك أسماء لبنانية بارزة مثل: شريف مجدلاني، لمياء زيادي، مروان شاهين، هيام يارد، ولور إبراهيم.



وسيتم تسليط الضوء على مشاريع جديدة تدعم القراءة، بمشاركة سفير منظمة "مكتبات بلا حدود" أوغستان ترابنار".



واشار الى ان المهرجان" سيتميز بصيغ متعددة وأنماط تفاعلية غامرة:الانطلاقة من خلال "ربع ساعة القراءة الوطني" يوم الثلاثاء 21 تشرين الأول الساعة 11:15 صباحًا – حيث سيقرأ جميع اللبنانيين في نفس الوقت:



الإعلان عن جائزة "ألبرت لوندر" لعام 2025 من Business School ESA في بيروت



مناظرات كبرى حول مواضيع المنفى، الذاكرة، ، والنسوية



نشاطات تفاعلية: معارض، عروض أفلام، حفلات موسيقية بالرسم ، عروض مسرحية وقراءات بصوت عالٍ



برنامج جوّال يجوب أحياء بيروت والمناطق، بدعم من شبكة الفروع الخمسة للمركز الفرنسي في لبنان



حفل اختتام احتفالي في حرم ESA Business School يومي السبت والأحد 25 و26 تشرين الأول 2025.



ويضم أكثر من 80 فعالية مجانية، 80 كاتبة وكاتبًا من لبنان والعالم، 20 موقعًا في مختلف أنحاء لبنان،



برنامج شامل يهدف إلى تمكين أكبر عدد ممكن من الناس من الاستمتاع بالحدث والاحتفاء بالكتاب بكل أشكاله. على ان يتم البرنامج الكامل خلال المؤتمر الصحافي غدا.

(الوكالة الوطنية)