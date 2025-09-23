Advertisement

لبنان

تغيير سريع في الاحوال الجوية.. هذا ما سيحصل الأربعاء!

Lebanon 24
23-09-2025
أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية (LARI)  بأنه خلافاً لما أعلنته سابقاً، فإن تغييراً سريعاً في الاحوال الجوية سيطرأ يومي الأربعاء ٩/٢٤ والخميس ٩/٢٥ بحيث يحتمل هطول أمطار، خاصة يوم الخميس.
وطلبت المصلحة من أصحاب كروم العنب العمل على تغطيتها.
                 
العلم

