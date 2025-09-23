دريان هنأ الملك سلمان وولي عهده بالعيد الوطني: ندعو الحكومة إلى انتهاز فرصة الدعم السعودي

Advertisement

هنأ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين والشعب السعودي باليوم الوطني للمملكة العربية .وقال:" نشارك إخوتنا وأحبتنا السعوديين فرحتهم في اليوم الوطني لمملكة الخير والعزة والكرامة والسلام، وهو يوم مميز نستذكر فيه إنجازات ودورها الريادي في المنطقة العربية والإسلامية وأخرها اتفاقية الدفاع الاستراتيجي التي وقعتها مع باكستان ، ونتمنى لها الأمن والأمان والاستقرار والنهضة والتقدم والتطور والازدهار ليعم الخير بلاد العرب والمسلمين".أضاف: "حرص العربية السعودية على دولة وشعبا ومؤسسات نابع من محبة الشقيق لشقيقه، وما تقوم به من دعم استقرار لبنان ومساعدة شعبنا يستحق منا كل الشكر والتقدير فالمملكة العربية السعودية لم تتأخر يوما عن تقديم يد العون والمساعدة بمحيطها العربي والإسلامي وخصوصا في لبنان الذي يكن لها ولقيادتها الحكيمة كل حب وتقدير".وتابع: "إن سعي المملكة العربية السعودية لإخراج لبنان من محنته التي كادت تعصف به كي يخرج من ازمته الحادة لم ولن يتوقف لأنها مؤمنة بان استقرار لبنان مدعاة لانعكاسه على المنطقة".وختم: "ندعو الى انتهاز فرصة الدعم السعودي والعربي والدولي لمعالجة الأزمات التي تعيق استقرار لبنان وخصوصا ما يتعلق بقضية حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ قرارات التي اتخذت بشأنه بكل حكمة وروية والهادفة لتعزيز الوحدة الوطنية التي يسعى إليها اللبنانيون وكل الأشقاء والأصدقاء".