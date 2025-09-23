Advertisement

لبنان

دريان هنأ الملك سلمان وولي عهده بالعيد الوطني: ندعو الحكومة إلى انتهاز فرصة الدعم السعودي

Lebanon 24
23-09-2025 | 06:04
 هنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
Advertisement


وقال:" نشارك إخوتنا وأحبتنا السعوديين فرحتهم في اليوم الوطني لمملكة الخير والعزة والكرامة والسلام، وهو يوم مميز نستذكر فيه إنجازات المملكة العربية السعودية ودورها الريادي في المنطقة العربية والإسلامية وأخرها اتفاقية الدفاع الاستراتيجي التي وقعتها مع باكستان ، ونتمنى لها الأمن والأمان والاستقرار والنهضة والتقدم والتطور والازدهار ليعم الخير بلاد العرب والمسلمين".


أضاف: "حرص المملكة العربية السعودية على لبنان دولة وشعبا ومؤسسات نابع من محبة الشقيق لشقيقه، وما تقوم به من دعم استقرار لبنان ومساعدة شعبنا يستحق منا كل الشكر والتقدير فالمملكة العربية السعودية لم تتأخر يوما عن تقديم يد العون والمساعدة بمحيطها العربي والإسلامي وخصوصا في لبنان الذي يكن لها ولقيادتها الحكيمة كل حب وتقدير".


وتابع: "إن سعي المملكة العربية السعودية لإخراج لبنان من محنته التي كادت تعصف به كي يخرج من ازمته الحادة لم ولن يتوقف لأنها مؤمنة بان استقرار لبنان مدعاة لانعكاسه على المنطقة".


وختم: "ندعو الحكومة اللبنانية الى انتهاز فرصة الدعم السعودي والعربي والدولي لمعالجة الأزمات التي تعيق استقرار لبنان وخصوصا ما يتعلق بقضية حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت بشأنه بكل حكمة وروية والهادفة لتعزيز الوحدة الوطنية التي يسعى إليها اللبنانيون وكل الأشقاء والأصدقاء".
