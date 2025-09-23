Advertisement

لبنان

مكي أطلع الراعي على التطورات وخطة "Reinventing Government 2030"

Lebanon 24
23-09-2025 | 06:20
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان وزير التنمية الإدارية فادي مكي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات على الساحة المحلية وأبرز نشاطات الوزارة.
وقال مكي خلال اللقاء:"تشرفت اليوم بلقاء غبطة البطريرك الراعي وكانت مناسبة للبحث في عدد من المواضيع الوطنية، وفي مقدمها، التحديات التي يواجهها لبنان نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وتأكيد حق الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها. كما تناولنا موضوع الإصلاح الإداري المرتبط بوزارة التنمية الإدارية، حيث استمعت إلى توجيهات غبطته القيمة"، مؤكدا أن الراعي "بركة للبنان وله دور أساسي في كل ما نقوم به".


اضاف:"عرضت خلال اللقاء خطة إعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها - "Reinventing Government 2030"، الذي أطلق منذ ثلاثة أسابيع برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ويحظى بتبن واسع من مختلف الجهات".


واوضح ان الخطة، "تهدف إلى تحديث الإدارة وإعادة هيكلتها وتنظيمها وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة، بعدما مضى أكثر من 65 عاما على آخر عملية إصلاح أساسية. وقد شددت على أن المرحلة الأولى من المشروع تقوم على الإصغاء إلى مختلف مكونات المجتمع، من رؤساء وهيئات روحية، وهذه الزيارة تندرج في هذا الإطار، على أن تتبعها خطوات عملية لإطلاق ورشة وطنية كبرى تحتاج إلى تضافر كل الجهود والدعم لإنجاحها".
