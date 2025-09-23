Advertisement

لبنان

"الاعتدال الوطني" يهنئ السعودية بعيدها الوطني: رائدة في قيادة العالم العربي

Lebanon 24
23-09-2025 | 06:49
Doc-P-1420471-638942323058592595.jpg
Doc-P-1420471-638942323058592595.jpg photos 0
توجّه تكتّل" الاعتدال الوطني" في بيان "بأصدق الأمنيات للمملكة العربية السعوديّة لمناسبة حلول العيد الوطني".
وتمنّى لها ولقيادتها "كل الخير والمزيد من الازدهار، وأن تظل الرائدة في قيادة العالم العربي نحو الاستقرار والإنماء والنهوض، وأن تكلّل مساعيها بالنجاح الدائم، وهي التي تخوض اليوم معركة اثبات حق الدولة الفلسطينيّة، كما تخوض معركة دعم الدولة في لبنان ودعم النهوض في سوريا".

 
