لبنان

كبارة يهنئ السعودية بعيدها الوطني ويثني على دورها الريادي

Lebanon 24
23-09-2025 | 06:51
 هنأ النائب كريم كبارة في بيان السعودية لمناسبة العيد الوطني، متمنيا لها" أطيب التمنيات، قيادة وشعباً".
واكد انه"طوال هذه السنوات اثبتت المملكة دورها الريادي في العالم العربي، واثبتت أهميتها على الصعيد العالمي، وتركت بصمة خيّرة في أكثر من بلد وعلى اكثر من صعيد".
عيد الوطني

السعودية

المملكة

السعود

ريم ك

سعودي

سعود

