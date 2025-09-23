الحشيمي مهنئًا المملكة باليوم الوطني: السند الصادق للبنان في محنه وتحدياته

30
لبنان
هنأ النائب بلال الحشيمي
المملكة العربية السعودية
لمناسبة اليوم الوطني، وقال في بيان:" أتقدّم من خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبد العزيز
آل سعود، ومن وليّ عهده الأمين صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان
، ومن الشعب السعودي الشقيق، بأطيب التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة اليوم الوطني للمملكة
العربية السعودية
".
اضاف:" في هذه المناسبة الغالية، نُجدّد اعتزازنا بما تمثّله
المملكة
من عمقٍ استراتيجي للبنان والعرب، وبما حققته من نهضة رائدة جعلتها مثالاً في التنمية والحداثة، وركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة".
واكد ان المملكة "أثبتت، قيادةً وشعباً، أنّها السند الصادق للبنان في محنه وتحدياته، وأنها الصوت الثابت في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدّمها قضية
فلسطين
، بما يعكس دورها التاريخي ورسالتها العربية والإسلامية الجامعة".
وخنم سائلا الله" أن يحفظ المملكة وأن يديم عليها أمنها وعزّها وتقدّمها. كل عام والمملكة بخير".
