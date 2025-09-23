الحشيمي مهنئًا المملكة باليوم الوطني: السند الصادق للبنان في محنه وتحدياته

Advertisement

هنأ النائب بلال الحشيمي لمناسبة اليوم الوطني، وقال في بيان:" أتقدّم من خادم الحرمين الشريفين الملك آل سعود، ومن وليّ عهده الأمين صاحب السمو الملكي ، ومن الشعب السعودي الشقيق، بأطيب التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة اليوم الوطني للمملكة ".اضاف:" في هذه المناسبة الغالية، نُجدّد اعتزازنا بما تمثّله من عمقٍ استراتيجي للبنان والعرب، وبما حققته من نهضة رائدة جعلتها مثالاً في التنمية والحداثة، وركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة".واكد ان المملكة "أثبتت، قيادةً وشعباً، أنّها السند الصادق للبنان في محنه وتحدياته، وأنها الصوت الثابت في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدّمها قضية ، بما يعكس دورها التاريخي ورسالتها العربية والإسلامية الجامعة".وخنم سائلا الله" أن يحفظ المملكة وأن يديم عليها أمنها وعزّها وتقدّمها. كل عام والمملكة بخير".