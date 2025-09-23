Advertisement

لبنان

عن تعديل قانون الانتخابات النيابية وتأجيلها… هذا ما قاله خلف

Lebanon 24
23-09-2025 | 07:41
A-
A+
Doc-P-1420489-638942356324803557.jpg
Doc-P-1420489-638942356324803557.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن النائب ملحم خلف، اليوم الثلاثاء، أنّه "تأكيدا على مطالبتي وتوقيعي للعريضة التي تطلب ان يكون هناك انتخاب وتعديل للقانون الانتخابي الحاضر لغير المقيمين من اللبنانيين، احب ان أشير إلى التبريرات الدستورية والقانونية. اولا في حال أبقينا على الانتخاب وفق القانون الحاضر، هناك مخالفات لهذا القانون وهناك مخالفة للمادة السابعة من الدستور، وهي للمبدأ عدم المساواة بين اللبنانيين، ويجب السماح لغير المقيمين ان ينتخبوا بالطريقة نفسها وفق سجل قيدهم أينما تواجدوا، والمخالفة الثانية هي المادة 24 من الدستور لجهة المناصفة ما بين المسلمين والمسيحيين على ان تكون نسبية ما بين المناطق وما بين المذاهب، والقارات ليست مناطق لبنانية وهناك مخالفة للقانون الانتخابي نفسه لانه يحدد 128 مقعدا وزيادة النواب هو مخالفة للقانون الحالي، يجب ان نذهب إلى مكان يريح هذا القانون وان يتوافق مع الدستور والقانون".
Advertisement


وعن الكلام عن تأجيل الانتخابات النيابية، قال: "أنا ضد أي كلام عن عدم احترام المبادىء الأساسية للديموقراطية، والمبدأ الأساسي في الديموقراطية هو مبدأ تداول السلطة واحترام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها. والكلام الذي يحكى فيه عن التأجيل هو مخالفة للدستور ولا يمكن ان نقبل التمديد لانفسنا، والحديث عن هذا الموضوع مخالف للدستور والقواعد الاساسية للديموقراطية في جمهوريتنا".
مواضيع ذات صلة
قعقور وسعد قدّما اقتراحاً لتعديل قانون الانتخابات النيابية الحالي
lebanon 24
23/09/2025 21:25:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة تعيد ملف تعديل قانون الانتخابات الى المجلس النيابي
lebanon 24
23/09/2025 21:25:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات النيابية بين تأكيد اجرائها في موعدها.. وطلب المجلس النيابي من الحكومة تعديل القانون
lebanon 24
23/09/2025 21:25:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تأخر حكومي بشأن تعديلات قانون الانتخاب ومراوحة نيابية اليوم
lebanon 24
23/09/2025 21:25:14 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون الانتخابات

المسيحيين على

المسيحيين

المسلمين

جمهورية

الدستور

المسيح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-09-23
14:05 | 2025-09-23
14:03 | 2025-09-23
14:00 | 2025-09-23
13:28 | 2025-09-23
13:27 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24