جعجع التقى السفير الفرنسي ويؤكد على الالتزام بموعد الانتخابات النيابية

وتناول البحث المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، حيث وضع ماغرو في أجواء الزيارة الأخيرة للموفد الرئاسي وتحركه بين والرياض والمؤتمرات المزمع عقدها لدعم .وتداول المجتمعون في مختلف الملفات، بما في ذلك تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد ، وضرورة الإسراع توازياً بالإصلاحات المطلوبة.إلى ذلك، شدّد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون أي تأخير أو تأجيل.