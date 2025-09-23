برّي التقى رئيس فريق مراقبة الهدنة وسفيري الجزائر وإيران لمناقشة المستجدات

Advertisement

إستقبل رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس بعثة هيئة لمراقبة الهدنة UNTSO اللواء Patrick Gauchat باتريك غوشات، حيث تناول اللقاء عرض للاوضاع الميدانية في نطاق عمل فريق مراقبة الهدنة والمهام التي يضطلع بها.واستقبل السفير الجزائري لدى كمال ابو شامة، في حضور الدكتور يوسف شقرة رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين والمفكر الجزائري الدكتور عمار طالبي والدكتورة سارة قوراري ورئيس اتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور أحمد نزال. وتم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والجزائر.واستقبل سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى لبنان مجتبى أماني حيث تم البحث في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.والتقى بري وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني وبحثا في آخر المستجدات وشؤونا متصلة بقطاع النقل والمرافئ البرية والبحرية والجوية والبرامج التي تنفذها وزارة الاشغال.