الاتحاد الأوروبي تعليقًا على "ضربة الأحد": لاحترام وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

وزعت بعثة الاتحاد الاوروبي في ، بيانا للاتحاد، دان الضربة التي شنها الجيش وأسفرت عن سقوط عدد من المدنيين، بمن فيهم أطفال، في .وكرر دعوته إلى "الاحترام والتنفيذ الكاملين لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. ولا بد من معالجة المخاوف الأمنية من خلال الاستفادة الكاملة من آلية المراقبة المنشأة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار"، معلنا انه على "الجميع أن يدعموا الجهود الحاسمة التي تبذلها حكومة لبنان بهدف ترسيخ حصر السلاح بيد الدولة".