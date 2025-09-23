Advertisement

لبنان

الاتحاد الأوروبي تعليقًا على "ضربة الأحد": لاحترام وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
23-09-2025 | 09:57
A-
A+
Doc-P-1420517-638942436217712558.png
Doc-P-1420517-638942436217712558.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وزعت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، بيانا للاتحاد، دان الضربة التي شنها الجيش الإسرائيلي وأسفرت عن سقوط عدد من المدنيين، بمن فيهم أطفال، يوم الأحد في جنوب لبنان
Advertisement

وكرر الاتحاد الأوروبي دعوته إلى "الاحترام والتنفيذ الكاملين لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. ولا بد من معالجة المخاوف الأمنية من خلال الاستفادة الكاملة من آلية المراقبة المنشأة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار"، معلنا انه على "الجميع أن يدعموا الجهود الحاسمة التي تبذلها حكومة لبنان بهدف ترسيخ حصر السلاح بيد الدولة".
مواضيع ذات صلة
"التقدمي": ضرورة ردع إسرائيل وتنفيذ اتفاق وقف النار في الجنوب
lebanon 24
23/09/2025 21:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يعلن التوصل إلى "أكبر اتفاق على الإطلاق" مع الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
23/09/2025 21:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"سانا": الشيباني بحث مع الوفد الإسرائيلي إعادة تفعيل "اتفاق 1974" ومراقبة وقف إطلاق النار في السويداء
lebanon 24
23/09/2025 21:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: ترامب يعتقد أن اتفاق سلام سريع أفضل من وقف إطلاق النار في أوكرانيا
lebanon 24
23/09/2025 21:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

جنوب لبنان

الإسرائيلي

يوم الأحد

الأوروبي

إسرائيل

أوروبي

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-09-23
14:05 | 2025-09-23
14:03 | 2025-09-23
14:00 | 2025-09-23
13:28 | 2025-09-23
13:27 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24