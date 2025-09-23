الكتائب: على حزب الله التجاوب مع قرار حصر السلاح بدل إطلاق مبادرات عبثية

Advertisement

دان المكتب السياسي الكتائبي "بأشد العبارات القصف الذي أودى بحياة أطفال أبرياء في بنت جبيل، مؤكدًا أن استهداف المدنيين وخصوصًا الاطفال، جريمة ضمير قبل أن تكون قانونًا جريمة موصوفة بين الجرائم المصنفة كبرى".وشدّد الحزب خلال اجتماعه على "وجوب تجنيب المدنيين، ولا سيما الأطفال، تبعات العمليات العسكرية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية الأبرياء".وتوقف الحزب "عند دعوة لحزب الله إلى فتح صفحة جديدة مع ، ليؤكد أن الحوار بين دولة والمملكة قائم ودائم عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية، والأجدى بحزب الله بدل إطلاق مبادرات لا طائل منها التجاوب الجدي مع مسار حصر السلاح بيد الدولة وتجنيب البلاد المزيد من المآسي".كما دعا حزب الكتائب هيئة مكتب مجلس النواب ورئيس المجلس إلى الالتزام بالنظام الداخلي والإسراع في إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلق بتعديل المادة الخاصة بانتخابات غير المقيمين، تسهيلًا لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في مواعيدها وضمانًا لحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع في السفارات والقنصليات.ويشدّد الحزب على أن الجلسة التشريعية المقبلة هي الأخيرة في العقد الاستثنائي، فيما سيُخصص العقد العادي المقبل لمناقشة مشروع الموازنة، ما يفرض ضغطًا زمنيًا لإقرار هذا التعديل الحيوي في الوقت المناسب.