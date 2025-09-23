30
لبنان
بقيمة 5000 دولار... الكتيبة الكورية في "اليونيفيل" تقدم مساعدات لعناصر الدفاع المدني في صور
Lebanon 24
23-09-2025
|
10:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدمت الكتيبة
الكورية
العاملة في قوات "اليونيفيل" في إطار عملياتها المدنية والعسكرية الموجهة، مساعدات مخصصة لعناصر الدفاع المدني في صور، في احتفال اقيم في مدينة صور، برعاية قائد الكتيبة العقيد لي هو جون وحضوره ونائب رئيس البلدية
علوان
شرف الدين، رئيس
مركز الدفاع المدني
في صور
علي صفي الدين
وعدد من مسؤولي الدفاع المدني وأهالي المنطقة.
وجاء المشروع استجابة لطلب الدفاع المدني في صور لتحسين الظروف الإدارية والرفاهية لعناصره الذين يعملون في أوضاع صعبة، حيث دعمت الكتيبة الكورية بشراء أجهزة تلفاز وغسالات وبرادات وأفران وكراس بقيمة تقدر بحوالى خمسة آلاف دولار.
وقال قائد الكتيبة الكورية: "نأمل أن تسهم هذه المساعدة في دعم المهمة النبيلة التي يقوم بها عناصر الدفاع المدني في صور، وسنواصل تقديم الدعم الذي يعكس حاجات
المجتمع المحلي
تماشيا مع مهام اليونيفيل".
وأعرب علوان شرف الدين عن شكره "للتعاون البناء مع الكتيبة الكورية ولتعاونها المفيد، ونأمل أن يستمر هذا التعاون لكي نبني معا مستقبلا مشرقا للبنان".
ومن ناحية أخرى، تقوم الكتيبة الكورية إلى جانب هذه المساعدة، بتنفيذ 18 مشروعا مدنيا وعسكريا هذا العام بميزانية إجمالية تبلغ 150,000 دولار، تشمل تلبية حاجات الأهالي المزمنة ودعم المدارس ومساندة
الجيش اللبناني
".
