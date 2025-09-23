وزارة الطاقة توقع عقود شراء طاقة شمسية مع CMA CGM لإنشاء مزارع طاقة شمسية

Advertisement

وأشار الصّدي إلى أن "الله أنعم علينا في لبنان بساعات مشمسة خلال اليوم، وهذه الطبيعية إن عرفنا الاستفادة منها قادرة على أن تساهم في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان بتكلفة أقل بكثير من وسائل الإنتاج التقليدية ومن دون أي تلوث".أضاف: "نحن في أمس الحاجة إلى أي كيلو واط، وليس فقط إلى ميغاوط، لأن الطلب أكبر بكثير مما هو متوافر اليوم. ومن ضمن مقاربتنا لكيفية تأمين الطاقة للبنانيين، يشكّل إنتاج الطاقة النظيفة عبر مزارع الطاقة الشمسية إحدى الدعائم التي سنرتكز عليها الى جانب إنشاء معامل حديثة وكبيرة لتوليد الطاقة على ".كما ذكّر أن "في ايار 2022 أعطى 11 رخصة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل منها 15 ميغاواتا، وتمتد فترتها التشغيلية لمدة ٢٥ سنة"، آسفا "لأنه حين وصل الى الوزارة، تبين له ان هذه الرخص في معظمها نائمة في الدرج"، وقال: "لذا، جمعت أصحاب الرخص في الوزارة خلال أيار الماضي، وأعطيتهم مهلة حتى ٣١ كانون الأول 2015 لاستيفاء الشروط اللازمة للبدء بإنشاء حقول الطاقة الشمسية. وبالتوازي، عملنا على تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي ابصرت النور منذ أسبوعين بعد 23 سنة من التهرب من انشائها".وأوضح أن "هذه الهيئة هي المخولة إعطاء التراخيص لمزارع شمسية بأحجام كبيرة ومراقبة العمل فيها وفق قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 على 2002"، وقال: "إن العناصر الأساسية لهذه العقود كانت واردة منذ إعطاء الرخص وأُدخلت بعض التسهيلات الإجرائية عليها".كما ذكر أنه وجه "كتابا إلى مجلس الوزراء لاطلاعه على توقيع هذه العقود"، وقال: "نحن اليوم امام 3 مزارع للطاقة الشمسية في والشمال والبقاع بقدرة 15 ميغاواطا لكل منها وبمجموع 45 ميغاواطا. سيتم ربطها بالشبكة الوطنية التي تديرها . وهذه الخطوة لا تزيد فقط كمية الطاقة المنتجة، بل هي أيضا توفر في التكلفة لأن السعر الثابت هو 5.7 سنت لكل كيلوواط ساعة في و6.27 سنتا لكل كيلوواط ساعة في وجبل لبنان، أي بأسعار أقل بكثير من متوسط تكلفة الإنتاج لدى ".ولفت إلى أن "توقيع عقود شراء الطاقة اليوم يؤكد الوزارة القيام بالخطوات الضرورية لإنجاح الشراكة مع القطاع الخاص، مع التشديد على أهمية تحويل هذه العقود الى مشاريع حقيقية سريعا".وشكر لمجموعة CMA CGM "إيمانها بلبنان واستثمارها فيه"، وقال: "نحن نعمل بكل طاقتنا كي نكسب ثقة المستثمرين عبر تعزيز معايير الشفافية وفرض أحكام القانون واعتماد الحوكمة الرشيدة".