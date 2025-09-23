عبد المسيح: لادراج اقتراح اقتراع المغتربين على جدول أول جلسة عامة

Advertisement

كتب النائب عبر حسابه على منصة، "أكس": "شاركتُ اليوم مع زملائي النواب ، ميشال ، ، ، وغيرهم، في مؤتمر صحافي عقدناه في مجلس النواب، حيث جدّدنا مطالبتنا الواضحة والصريحة بإدراج اقتراح القانون المتعلّق باقتراع اللبنانيين المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة".تابع: "لقد وقعنا معا على اقتراح قانون معجل مكرر بتاريخ 9/5/2025 يهدف إلى منح المغتربين حق الاقتراع لـ128 نائبا، ويمثل هذا الاقتراح مطلبا لـ61 نائبا وقعوا على العريضة الموجهة إلى رئيس المجلس النيابي".أضاف: "من موقعي النيابي والسياسي، أؤكد أن هذا الحق ليس تفصيلا، بل هو استحقاق سياسي، قانوني ودستوري، يمسّ مبدأ العدالة والمساواة بين اللبنانيين. المغتربون هم جزء لا يتجزأ من وطنهم، ولهم الحق بالمشاركة في تقرير مصير بلدهم".ختم: "المهل تضيق، ومن هنا أدعو رئيس المجلس وهيئة المكتب إلى إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال أول جلسة عامة، ليُحسم الأمر عبر التصويت. عندها سيتبين بوضوح من هو مع حق المغتربين، ومن هو ضده".