لبنان

قبيل الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. عون التقى هؤلاء

Lebanon 24
23-09-2025 | 11:07
حضر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى نعمت عون الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقيا قبل الافتتاح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وعددا من رؤساء الدول العربية والأجنبية، من بينهم الرئيس السوري احمد الشرع، و الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وبولونيا كارول ناوروكي، وولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، وغيرهم من رؤساء الوفود.
وكان الرئيس عون وصل والسيدة الأولى إلى مقر الامم المتحدة واتجها إلى قاعة الاستقبال حيث كان في انتظارهما الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي رحب بهما، فيما توالى وصول قادة الدول .
 
وبعد الاستقبال انتقل الرئيس عون والسيدة الأولى إلى القاعة الكبرى حيث انضم اليهما وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ورئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفير احمد عرفة، والمستشاران: العميد اندريه رحال وجان عزيز ومدير الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.
 
ويلقي عون مساء اليوم بتوقيت بيروت، كلمة لبنان في الجمعية العامة للامم المتحدة، والتي يحدد فيها موقف لبنان من التطورات التي يعيشها، اضافة الى الاحداث المتسارعة في المنطقة.

 

 
