قبيل الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. عون التقى هؤلاء

حضر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى نعمت عون الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقيا قبل الافتتاح للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وعددا من رؤساء والأجنبية، من بينهم الرئيس السوري احمد ، و الرئيس عبد اللطيف رشيد، وبولونيا كارول ناوروكي، وولي الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، وغيرهم من رؤساء الوفود.

وكان وصل والسيدة الأولى إلى مقر الامم المتحدة واتجها إلى قاعة الاستقبال حيث كان في انتظارهما الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي رحب بهما، فيما توالى وصول قادة الدول .

وبعد الاستقبال انتقل الرئيس عون والسيدة الأولى إلى القاعة الكبرى حيث انضم اليهما والمغتربين يوسف رجي ورئيس بعثة الدائمة لدى الامم المتحدة السفير احمد عرفة، والمستشاران: العميد اندريه رحال وجان عزيز ومدير الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.