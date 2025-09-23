Advertisement

لبنان

كبارة في العيد الوطني السعودي: المملكة حضنت اللبنانيين في أصعب الأوقات

Lebanon 24
23-09-2025 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1420580-638942511364887130.jpg
Doc-P-1420580-638942511364887130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هنأ السيد سامر كبارة المملكة العربية السعودية في عيدها الخامس والتسعين خلال تغريدة له عبر حسابه على "إكس" قائلا:
Advertisement

"في اليوم الوطني السعودي نحيي ٧ عقود من الأخوّة والدعم المتبادل بين لبنان والمملكة، من احتضان مئات آلاف اللبنانيين إلى الوقوف معنا في أصعب المحطات".

وأضاف :"رؤية السعودية 2030 تجسد طموح الشباب لمستقبل مزدهر، و ‎لبنان سيبقى شريكاً في قلب هذا الأفق الواعد". 
مواضيع ذات صلة
السفير السعودي في لبنان خلال مناسبة العيد الوطني السعودي: لطالما تميزت العلاقات السعودية اللبنانية بمحطات مضيئة ومواقف تعبر عن المكانة المميزة التي يحتلها لبنان لدى وجدان المملكة
lebanon 24
24/09/2025 01:10:52 Lebanon 24 Lebanon 24
كبارة يهنئ السعودية بعيدها الوطني ويثني على دورها الريادي
lebanon 24
24/09/2025 01:10:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون ابرق الى الملك السعودي مهنئا باليوم الوطني للمملكة
lebanon 24
24/09/2025 01:10:52 Lebanon 24 Lebanon 24
حمادة: منذ عقود نعتزّ ونحتفل بالعيد الوطني للمملكة الأكبر والأصدق والأحب للبنان
lebanon 24
24/09/2025 01:10:52 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

اليوم الوطني

سامر كبارة

عيد الوطني

السعودية

لبنان وا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:52 | 2025-09-23
16:59 | 2025-09-23
16:55 | 2025-09-23
16:12 | 2025-09-23
15:17 | 2025-09-23
15:02 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24