كبارة في العيد الوطني السعودي: المملكة حضنت اللبنانيين في أصعب الأوقات

"في السعودي نحيي ٧ عقود من الأخوّة والدعم المتبادل بين والمملكة، من احتضان مئات آلاف اللبنانيين إلى الوقوف معنا في أصعب ".وأضاف :"رؤية 2030 تجسد طموح الشباب لمستقبل مزدهر، و ‎لبنان سيبقى شريكاً في قلب هذا الأفق الواعد".