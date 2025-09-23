Advertisement

لبنان

تحذير من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-09-2025 | 12:05
حذّرت مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية والوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة من التجاوب مع رسائل البريد الالكتروني والرسائل النصية التي تعد بجوائز مالية، وتطلب بالمقابل معلومات شخصية ودفعات مالية.
وأشار التحذير إلى أنّ هذه الاتصالات هي محاولات احتيال لا تمت لمؤسسة الوليد بن طلال الانسانية وللوزيرة ليلى الصلح حمادة بصلة.
