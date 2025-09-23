الحجار استقبل نواباً وبحث معهم قضايا إنمائية وخدماتية

Advertisement

استقبل والبلديات أحمد في مكتبه اليوم عدداً من النواب، بينهم ، وليد البعريني، أحمد رستم ، أمين شري، إبراهيم الموسوي، وغادة ، حيث جرى البحث في قضايا إنمائية وخدماتية تهم مختلف المناطق.كما التقى الوزير الحجار النائب السابق هادي حبيش، ومحافظ القاضي محمد مكاوي، وجرى خلال اللقاء عرض ملفات إدارية وتنموية تخص المحافظة.وفي سياق آخر، بحث الوزير مع رئيس "الأكاديمية الدولية للسلامة المرورية" كامل إبراهيم، سبل تعزيز التعاون في مجال السلامة على الطرق والحد من حوادث السير.