لبنان

الحجار استقبل نواباً وبحث معهم قضايا إنمائية وخدماتية

Lebanon 24
23-09-2025 | 12:15
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه اليوم عدداً من النواب، بينهم أكرم شهيب، وليد البعريني، أحمد رستم عبد العزيز الصمد، أمين شري، إبراهيم الموسوي، وغادة أيوب، حيث جرى البحث في قضايا إنمائية وخدماتية تهم مختلف المناطق.
كما التقى الوزير الحجار النائب السابق هادي حبيش، ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وجرى خلال اللقاء عرض ملفات إدارية وتنموية تخص المحافظة.

وفي سياق آخر، بحث الوزير مع رئيس "الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية" كامل إبراهيم، سبل تعزيز التعاون في مجال السلامة على الطرق والحد من حوادث السير.
