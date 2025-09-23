Advertisement

لبنان

تجمع اصحاب المولدات الخاصة طالب رئيس التجمع بالعودة عن اعتكافه

Lebanon 24
23-09-2025 | 12:14
طالب تجمع اصحاب المولدات الخاصة في لبنان، في بيان، " رئيس التجمع عبدو سعادة بالعودة عن اعتكافه من رئاسة التجمع ومزاولة عمله كرئيس للتجمع"، كما طلب من "جميع المعنيين في قطاع المولدات من سلطات رسمية أو إعلامية عدم التواصل أو الاصغاء لاي شخص كان، لأن ممثلنا الوحيد والمنتخب هو رئيس التجمع عبدو سعادة فقط ،وسيعقد مؤتمرا صحافيا يتناول به التطورات المتعلقة بهذا القطاع، يحدد في القريب العاجل".
من وزير الاقتصاد… مذكرة هامة لجميع أصحاب المولدات الخاصة!
أهالي الجنوب يضغطون للعودة الى القرى الحدودية ويعلنون عن تجمّع جديد
بالصور.. تجمع لأصحاب الشاحنات في شتورا
تأسيس "تجمع أبناء القرى الجنوبية الحدودية" للمطالبة بالعودة والدعم والإعمار
