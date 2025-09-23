Advertisement

لبنان

ريزا: الجهود الإنسانية وحدها لا تكفي لإعادة الاستقرار وحماية المدنيين

Lebanon 24
23-09-2025 | 12:19
أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، أن الحرب التي اندلعت قبل عام أجبرت نحو مليون شخص على النزوح، بحثاً عن الأمان والمأوى والغذاء وغيرها من الاحتياجات الأساسية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية وشركاؤها لتوفير الاستجابة المنسقة للمتضررين.
وأضاف ريزا في بيان، أن اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي دخل حيّز التنفيذ قبل عشرة أشهر، سمح بعودة العديد من النازحين إلى بلداتهم وقراهم، إلا أنهم واجهوا منازل مدمرة وسبل عيش متضررة وخدمات أساسية معطلة. وفي المقابل، لا يزال عشرات الآلاف يعيشون حالة نزوح مستمرة، عاجزين عن العودة أو إعادة بناء حياتهم. وأشار إلى استمرار أعمال العنف شبه اليومية، التي أسفرت منذ بدء سريان وقف إطلاق النار عن استشهاد ما لا يقل عن 98 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال في غارة جوية قبل أيام.

وأشار إلى أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات التعافي لا تزال هائلة، مؤكداً التزام الأمم المتحدة وشركائها بدعم المجتمعات المتضررة. لكنه شدد على أن الجهود الإنسانية وحدها لا تكفي لحماية المدنيين أو استعادة الاستقرار أو إعادة بناء الحياة المدمرة بالنزاع، وأن التعافي الحقيقي يتطلب احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، وتجنب جميع الأطراف ارتكاب المزيد من الانتهاكات. وأضاف: "حماية المدنيين ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب أخلاقي أساسي من قيم الإنسانية التي تجمعنا".
