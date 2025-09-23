27
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ريزا: الجهود الإنسانية وحدها لا تكفي لإعادة الاستقرار وحماية المدنيين
Lebanon 24
23-09-2025
|
12:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق
الشؤون الإنسانية
في
لبنان
عمران
ريزا
، أن الحرب التي اندلعت قبل عام أجبرت نحو مليون شخص على النزوح، بحثاً عن الأمان والمأوى والغذاء وغيرها من الاحتياجات الأساسية، مشيداً بالجهود التي بذلتها
السلطات اللبنانية
وشركاؤها لتوفير الاستجابة المنسقة للمتضررين.
Advertisement
وأضاف ريزا في بيان، أن اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي دخل حيّز التنفيذ قبل عشرة أشهر، سمح بعودة العديد من
النازحين
إلى بلداتهم وقراهم، إلا أنهم واجهوا منازل مدمرة وسبل عيش متضررة وخدمات أساسية معطلة. وفي المقابل، لا يزال عشرات الآلاف يعيشون حالة نزوح مستمرة، عاجزين عن العودة أو إعادة بناء حياتهم. وأشار إلى استمرار أعمال العنف شبه اليومية، التي أسفرت منذ بدء سريان وقف إطلاق النار عن استشهاد ما لا يقل عن 98 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال في غارة جوية قبل أيام.
وأشار إلى أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات التعافي لا تزال هائلة، مؤكداً
التزام
الأمم المتحدة
وشركائها بدعم المجتمعات المتضررة. لكنه شدد على أن الجهود الإنسانية وحدها لا تكفي لحماية المدنيين أو استعادة الاستقرار أو إعادة بناء الحياة المدمرة بالنزاع، وأن التعافي الحقيقي يتطلب احترام
القانون الدولي الإنساني
وحماية المدنيين، وتجنب جميع الأطراف ارتكاب المزيد من الانتهاكات. وأضاف: "حماية المدنيين ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب أخلاقي أساسي من قيم الإنسانية التي تجمعنا".
مواضيع ذات صلة
ميركل: ألمانيا وحدها لا تكفي للصمود في ظل التحديات العالمية
Lebanon 24
ميركل: ألمانيا وحدها لا تكفي للصمود في ظل التحديات العالمية
24/09/2025 01:11:37
24/09/2025 01:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سليم عون: الجيش وحده المخوّل بحماية الاستقرار
Lebanon 24
سليم عون: الجيش وحده المخوّل بحماية الاستقرار
24/09/2025 01:11:37
24/09/2025 01:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بيربوك: الاعتراف بدولة فلسطينية وحده لا يكفي لإنهاء الأزمة
Lebanon 24
بيربوك: الاعتراف بدولة فلسطينية وحده لا يكفي لإنهاء الأزمة
24/09/2025 01:11:37
24/09/2025 01:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة الإمارات تؤكد التزامها الكامل بدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الفظائع والانتهاكات في السودان أياً كانوا
Lebanon 24
دولة الإمارات تؤكد التزامها الكامل بدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الفظائع والانتهاكات في السودان أياً كانوا
24/09/2025 01:11:37
24/09/2025 01:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
القانون الدولي الإنساني
منسق الشؤون الإنسانية
السلطات اللبنانية
الشؤون الإنسانية
الأمم المتحدة
اللبنانية
النازحين
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرئيس عون: نطالب بانسحاب إسرائيل من أراضينا وإطلاق سراح الأسرى
Lebanon 24
الرئيس عون: نطالب بانسحاب إسرائيل من أراضينا وإطلاق سراح الأسرى
17:52 | 2025-09-23
23/09/2025 05:52:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:59 | 2025-09-23
23/09/2025 04:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد متابعة ورصد لتحركاته.. مطلوب في قبضة الأمن
Lebanon 24
بعد متابعة ورصد لتحركاته.. مطلوب في قبضة الأمن
16:55 | 2025-09-23
23/09/2025 04:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
متأثراً بإصابته.. استشهاد جريح في غارة تبنين
Lebanon 24
متأثراً بإصابته.. استشهاد جريح في غارة تبنين
16:12 | 2025-09-23
23/09/2025 04:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. حريق كبير في عكار
Lebanon 24
بالفيديو.. حريق كبير في عكار
15:17 | 2025-09-23
23/09/2025 03:17:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
23:53 | 2025-09-22
22/09/2025 11:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
22:19 | 2025-09-22
22/09/2025 10:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:52 | 2025-09-23
الرئيس عون: نطالب بانسحاب إسرائيل من أراضينا وإطلاق سراح الأسرى
16:59 | 2025-09-23
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:55 | 2025-09-23
بعد متابعة ورصد لتحركاته.. مطلوب في قبضة الأمن
16:12 | 2025-09-23
متأثراً بإصابته.. استشهاد جريح في غارة تبنين
15:17 | 2025-09-23
بالفيديو.. حريق كبير في عكار
15:02 | 2025-09-23
عون يستقبل نظيره القبرصي ويدعو إلى تعزيز التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 01:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 01:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 01:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24