لبنان
عن "الحزب" والسيد نصرالله.. تصريحٌ لافت للمرشد الإيراني
Lebanon 24
23-09-2025
|
12:55
photos
أشار المرشد
الإيراني
علي خامنئي إلى أن "
حزب الله
يشكل ثروة كبيرة للبنان والعالم الإسلامي"، مؤكداً أن "الشهيد السيد
حسن نصرالله
كان ثروة للعالم الإسلامي وليس للشيعة فقط، مشدداً في الوقت نفسه على أن "قصة حزب الله مستمرة".
وأكد خامنئي في كلمة له بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس وبداية العام الدراسي الجديد، أن الهدف
الرئيسي
للعدو
الإسرائيلي
هو إحداث اضطرابات وخلق فتنة في المدن
الإيرانية
، مشيراً إلى أن العدو ظن أنه من خلال استهداف قادة
إيران
سيستطيع إثارة الفوضى داخل البلاد.
وفي السياق، شدد المرشد الإيراني على أن
طهران
ستظل كما واجهت العدوان سابقاً، وأن شعبها نزل إلى الشوارع دعماً للنظام الإسلامي، مؤكداً أن أي خلافات داخلية تتحول إلى تلاحم شديد حين يتعلق الأمر بمواجهة العدو. وأوضح أن مخطط العدو فشل بفعل تلاحم الشعب الإيراني، وأنه بعد أسبوع من شن العدوان أدرك أنه لن يتمكن من تحقيق أهدافه.
لبنان
عربي-دولي
حسن نصرالله
الإسرائيلي
السيد حسن
الإيرانية
الإيراني
إسرائيل
