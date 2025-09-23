عن "الحزب" والسيد نصرالله.. تصريحٌ لافت للمرشد الإيراني

أشار المرشد علي خامنئي إلى أن " يشكل ثروة كبيرة للبنان والعالم الإسلامي"، مؤكداً أن "الشهيد السيد كان ثروة للعالم الإسلامي وليس للشيعة فقط، مشدداً في الوقت نفسه على أن "قصة حزب الله مستمرة".

وأكد خامنئي في كلمة له بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس وبداية العام الدراسي الجديد، أن الهدف للعدو هو إحداث اضطرابات وخلق فتنة في المدن ، مشيراً إلى أن العدو ظن أنه من خلال استهداف قادة سيستطيع إثارة الفوضى داخل البلاد.



وفي السياق، شدد المرشد الإيراني على أن ستظل كما واجهت العدوان سابقاً، وأن شعبها نزل إلى الشوارع دعماً للنظام الإسلامي، مؤكداً أن أي خلافات داخلية تتحول إلى تلاحم شديد حين يتعلق الأمر بمواجهة العدو. وأوضح أن مخطط العدو فشل بفعل تلاحم الشعب الإيراني، وأنه بعد أسبوع من شن العدوان أدرك أنه لن يتمكن من تحقيق أهدافه.