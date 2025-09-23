Advertisement

لبنان

ما جديد ملف الأسرى اللبنانيين في إسرائيل؟

Lebanon 24
23-09-2025 | 14:49
شكرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر Mirjana Spoljaric Egger، الرئيس جوزاف عون على الدعم الذي يقدمه لبنان لعمل اللجنة في عدد من الملفات.
وعرضت رئيسة اللجنة خلال لقائها عون، أبرز المهام التي تقوم بها والصعوبات التي تواجهها، واضعةً إمكانات اللجنة في خدمة حل أزمة الأسرى اللبنانيين في إسرائيل.
 
 
من جهة أخرى، طلب الرئيس عون من وزير الخارجية الألماني Johann Wadephul المساعدة في تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان، ودعم الجيش والاقتصاد اللبناني، مؤكداً أن أي جهد لا يأخذ في الاعتبار وحدة اللبنانيين لن يحقق غايته.
