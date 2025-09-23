ما جديد ملف الأسرى اللبنانيين في إسرائيل؟

شكرت رئيسة Mirjana Spoljaric Egger، الرئيس على الدعم الذي يقدمه لعمل اللجنة في عدد من الملفات.

وعرضت رئيسة اللجنة خلال لقائها عون، أبرز المهام التي تقوم بها والصعوبات التي تواجهها، واضعةً إمكانات اللجنة في خدمة حل أزمة الأسرى اللبنانيين .

من جهة أخرى، طلب من الألماني Johann Wadephul المساعدة في تثبيت الاستقرار في ، ودعم الجيش والاقتصاد اللبناني، مؤكداً أن أي جهد لا يأخذ في الاعتبار وحدة اللبنانيين لن يحقق غايته.