عون يستقبل نظيره القبرصي ويدعو إلى تعزيز التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي

تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سلسلة لقاءاته في النهار الذي يمضيه في مقر الامم المتحدة في نيويورك، على هامش اعمال الجمعية العامة.والتقى الرئيس عون رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، وجرى بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، اضافة الى التطورات في المنطقة في ضوء الاحداث الاخيرة ولاسيما منها الاعتداءات الاسرائيلية التي طالت ، والمستمرة ايضاً على قطاع غزة. وكان نقاش حول الاسباب التي تدفع اسرائيل الى تجاهل ارادة المجتمع الدولي في وقف هذه الممارسات العدوانية. كما تطرق البحث الى موضوع "اليونيفيل" والدور الذي تلعبه مع الجيش اللبناني لاعادة الاستقرار الى الجنوب.ولفت الرئيس عون الى ان اسرائيل تتجاهل الآلية المعتمدة لمراقبة وقف الاعمال العدائية، وتلك المعتمدة ايضاً في التدقيق في صحة المعلومات حول الاماكن التي يشتبه بها. وتناول الحديث ابعاد الاعتداء الاسرائيلي الاخير على قطر، وتداعياته على المنطقة ككل.ووجّه الرئيس سانشيز دعوة الى الرئيس عون لزيارة اسبانيا لاستكمال البحث في المواضيع كافة، وتعزيز العلاقات بين بلاده ولبنان.رئيس وزراء هولنداوعرض الرئيس عون كذلك مع رئيس الوزراء الهولندي ديك شكوف، الوضع في الجنوب وعمل لجنة الـMechanism. وشكر الرئيس عون لهولندا دورها وحرصها على الحفاظ على الاستقرار في الجنوب واستعدادها الدائم لمساعدة لبنان، كما تم التطرق الى دور المجتمع الدولي في وضع حد للممارسات الاسرائيلية العدوانية. وسأل رئيس الجمهورية عن ردة الفعل الدولية ازاء المجازر الاسرائيلية وآخرها المجزرة في بنت جبيل، وضربها عرض الحائط رغبات ودعوات المجتمع الدولي الى انهاء القتل واعتماد الحوار واحلال السلام.وعرض الرئيس عون للدور الذي يقوم به الجيش في الجنوب، والمهام التي ينفذها على الرغم من تواضع الامكانات المتوفرة له، مشيداً بالعمل الجبار الذي يؤديه. وابدى السيد شكوف استعداد بلاده لدعوة اصدقاء لبنان الى مساعدته في كل ما يحتاج اليه، والى امكانية البحث مع اسرائيل في وقف اعتداءاتها، وذلك بحكم العلاقات التي تربط هذه الدول باسرائيل.الرئيس القبرصيثم استقبل الرئيس عون نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، الذي شكر في مستهل اللقاء الرئيس عون على المساعدة التي قدمها لبنان الى قبرص للمساهمة في اخماد الحرائق التي اندلعت هناك، ووجه له دعوتان لزيارة قبرص، الاولى في شهر كانون الثاني المقبل عندما تترأس بلاده الاتحاد الاوروبي، والمشاركة في الاحتفال الذي سيقام في هذه المناسبة الى جانب رؤساء عدة دول اوروبية، حيث ستكون فرصة للقاء الرئيس عون معهم والبحث في سبل التعاون بين دولهم ولبنان. اما الدعوة الثانية فهي في شهر نيسان المقبل حيث تستضيف قبرص اجتماعاً اوروبياً لتحديد ماهية المساعدات التي سيقدمها الاتحاد الاوروبي الى لبنان. وتمنى الرئيس القبرصي على الرئيس عون المشاركة الشخصية في هاتين المناسبتين، نظراً الى الفوائد التي يمكن ان يحصدها لبنان من هاتين المناسبتين، وتعزيز العلاقة بينه وبين دول اوروبا.كما طلب الرئيس كريستودوليدس من الرئيس عون تحديد المشاريع التي يرغب لبنان في تمويلها من قبل الاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات، وذلك للعمل على تخصيص الاعتمادات المناسبة لها، على ان يتولى وزيرا الخارجية في البلدين وضع خطة عمل لهذه المشاريع واولويتها.وشكر الرئيس عون نظيره القبرصي على الدعوتين، مؤكداً حرصه على تلبيتهما، ومقدراً دعم الاتحاد الاوروبي للبنان، مبدياً تقديره لوقوف قبرص الدائم الى جانب لبنان في مختلف الاوقات، مستذكراً نتائج المحادثات التي اجريت خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها الى قبرص.وتطرق البحث الى الوضع في الجنوب في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة، وعرض الرئيس عون للمجزرة التي ارتكبتها اسرائيل في بنت جبيل، لافتاً الى انها تزامنت مع انتهاء اجتماع لجنة الـMechanism، ما يمكن تفسيره بأنه تأكيد على تجاهل اسرائيل للمساعي المبذولة لوقف الاعمال العدائية في الجنوب، حتى ولو ان اللجنة يرأسها جنرال اميركي، ومنبثقة من اعلان 27 تشرين الثاني 2024.كما تناول البحث ايضاً الوضع في الاراضي والعدوان الاسرائيلي المستمر على غزة، والموقف الذي اتخذته غالبية الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك امس.