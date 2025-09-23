Advertisement

لبنان

بعد متابعة ورصد لتحركاته.. مطلوب في قبضة الأمن

Lebanon 24
23-09-2025 | 16:55
A-
A+
Doc-P-1420704-638942686552171790.jpg
Doc-P-1420704-638942686552171790.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في منطقة القبة - طرابلس المدعو "خ.ش"، المطلوب بموجب مذكرة توقيف، على خلفية قيامه بإطلاق نار في وقت سابق.
Advertisement

وحسب مندوبة "لبنان24"، جاءت العملية بعد متابعة ورصد لتحركات الموقوف حيث جرى توقيفه واقتياده للتحقيق بإشراف القضاء المختص تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
مواضيع ذات صلة
في البقاع.. مطلوب خطير بقبضة قوى الأمن (صورة)
lebanon 24
24/09/2025 01:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مطلوب في قبضة القوى الامنية.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
24/09/2025 01:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: حماس نشرت في المبنى الذي قصفناه وسائل لجمع المعلومات ونقاط مراقبة لمتابعة تحركات جنودنا
lebanon 24
24/09/2025 01:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تعبئة الغاز في لبنان: قنابل موقوتة خارج الرقابة وتحرك سريع مطلوب
lebanon 24
24/09/2025 01:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة المعلومات

منطقة القبة

القضاء ا

لبنان24

طرابلس

القضاء

لبنان

القبة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:52 | 2025-09-23
16:59 | 2025-09-23
16:12 | 2025-09-23
15:17 | 2025-09-23
15:02 | 2025-09-23
14:57 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24