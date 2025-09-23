بعد متابعة ورصد لتحركاته.. مطلوب في قبضة الأمن

Advertisement

أوقفت دورية من في قوى الامن الداخلي في - المدعو "خ.ش"، المطلوب بموجب مذكرة توقيف، على خلفية قيامه بإطلاق نار في وقت سابق.وحسب مندوبة " "، جاءت العملية بعد متابعة ورصد لتحركات الموقوف حيث جرى توقيفه واقتياده للتحقيق بإشراف المختص تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.