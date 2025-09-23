Advertisement

مقدمات نشرات الاخبار المسائيةمقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"هي بنت جبيل. عروسة المدائن. الموشح ثوبها الأبيض بأريج الشهادة وترانيم المقاومة والصمود والانتصار.هي نزيف الطفولة الذي لما يجف.. وفي قلبها هو الخبر.والخبر فيها اليوم وداع لشهدائها الخمسة: محمد ومعه شادي وأطفاله الثلاثة هادي وسيلين وسيلان.خمسة لبنانيون .. جنوبيون لا ذنب لهم سوى تعلقهم بأرضهم وحبهم لترابها .. لم تشفع لهم براءتهم لدى عدو قاتل فسير طيرانه ليصب نيرانه عليهم فيستحيلون أحياء عند ربهم يرزقون.بنت جبيل شيعت شهداءها الخمسة فيما لا تزال شهيدتان حيتين تصارعان أوجاعهما: أماني التي ودعت زوجها وأطفالها من على سريرها في المستشفى وطفلتها أسيل التي تحتاج إلى دعاء الداعين لها بالشفاء.ويوم التشييع في بنت جبيل يصادف ذكرى بداية العدوان الاسرائيلي الواسع على العام الماضي وهو العدوان الذي بدأه الطيران المعادي بمئات الغارات في أحزمة نارية شملت الجنوب والبقاع لتمتد لاحقا الى مناطق أخرى من بينها وضاحيتها الجنوبية ما تسبب بسقوط المئات من الشهداء والجرحى ودمار كبير وحركة نزوح واسعة.في الذكرى الأولى لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى ان ما تبيته اسرائيل من نوايا عدوانية لا يستهدف فئة او منطقة أو طائفة انما هو استهداف لكل لبنان ولكل اللبنانيين وجدد التمسك باتفاق وقف اطلاق النار الذي تمعن اسرائيل في خرقه وطالب الحكومة بالمباشرة في صرف التعويضات لأصحاب المنازل المتضررة او المهدمة ومغادرة مساحات التردد لضبط هذا الملف الانساني السيادي.وأعلن الرئيس بري ان توصيف الموفد الأميركي توم براك للحكومة والجيش والمقاومة مرفوض بالشكل والمضمون لا بل مناقض لما سبق ان قاله ودعا الى موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عنه.إلى نيويورك التي تشكل حاليا وجهة الاهتمام العالمي لكونها تشهد اليوم انطلاق اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين بكلمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سيعقد اجتماعا مع مسؤولين من دول عربية واسلامية بشأن غزة.قبل الافتتاح الرسمي برز يوم لفلسطين في مقر حيث عقد مؤتمر دولي حول حل الدولتين برئاسة فرنسا والسعودية.المؤتمر انتهى بانضمام دول اكثر من ثلاثة أرباع الأعضاء في الأمم المتحدة الى لائحة المعترفين بدولة فلسطينية ما شكل تحديا واضحا للولايات المتحدة واسرائيل.مقدمة الـ "أم تي في"كيف سينتهي الكباش القوي والحاد القائم بين السلطة اللبنانية وحزب الله؟ الحزب مصر على اضاءة صخرة الروشة مساء الخميس بصورة امينيه العامين السابقين مهما كلف الامر، فيما رئيس الحكومة اصدر تعميا لمنع حصول الامر. فلمن تكون الكلمة الفصل؟ وهل يتم التوصل الى حل في السلطات الاخيرة، ام سيصر الحزب على مخالفة القوانين المرعية الاجراء مع كل المخاطر الناتجة من ذلك؟بمعزل عن التطورات الممكنة الحدوث، الاكيد ان الحكومة ما عاد يمكنها التراجع. فمعظم دول العالم و اغلبية الرأي العام اللبناني تطالب الحكومة بالاسراع في حصر السلاح. فاذا عجزت من منع من اضاءة صخرة الروشة بوهج السلاح، فكيف يمكنها ان تسحب السلاح ككل؟ توازيا ترددات مواقف توم براك لم تتوقف.اللافت ان الموفد حضر الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية جوزف عون في نيويورك مع الاميركي. واللافت اكثر ان ماركو روبيو جدد ثقته اثناء اللقاء بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية والحكومة ليتمكن لبنان من تجاوز الظروف الصعبة التي مر بها.فاي كلام اميركي يعبر عن الحقيقة اكثر: كلام روبيو او كلام براك؟وفق المعلومات براك بالغ في مواقفه، وان كانت الادارة الاميركية غير راضية تماما عن مسار الامور في لبنان.في الاثناء فجر الرئيس الاميركي دونالد ترامب مفاجآت كثيرة وكبيرة في كلمته. في الشكل اراد ترامب ان يظهر ان رئيس اميركا هو قائد العالم ، فتكلم بلهجة وعظية تعليمية وبكثير من الاعتداد بالنفس.ما في المضمون فوجه ترامب انتقادات قاسية الى اوروبا والصين والهند وروسيا، وهاجم ايران ولم يوفر حتى الامم المتحدة التي سخر منها وتهكم عليها وهو يخطب من على منبرها!مقدمة الـ "أو تي في"في مثل هذا اليوم قبل عام بالتمام والكمال، اطلقت اسرائيل هجومها الواسع على لبنان، بعد سنة تقريبا على طوفان الاقصى في 7 تشرين الاول 2023، وحرب الاسناد التي انطلقت في اليوم التالي، لتشكل نكسة استراتيجية ادت الى ما ادت اليه من موت ودمار، فأعادت استدراج الاحتلال بعد ربع قرن على التحرير، واستعادت منطق الحزام الامني الاسرائيلي في جنوب لبنان، بعدما ظن اللبنانيون لوهلة أنه ولى الى غير رجعة.وأما الاخطر مما تقدم، فهو الاصرار الاسرائيلي الواضح على التمسك بالاراضي اللبنانية التي اعيد احتلالها، حيث لم يكترث بنيامين نتنياهو لقرار الحكومة اللبنانية حول حصرية السلاح، فرد الوسطاء خائبين، لتخيب بذلك مرة جديدة آمال اللبنانيين بمرحلة واعدة عنوانها فك الحصار الخارجي المالي عن لبنان، وعودة تدفق المساعدات، لإعادة اطلاق عجلة الاقتصاد.وفي خضم هذه الاجواء، اتت تصريحات المبعوث الاميركي توم براك امس لتطرح اسئلة كثيرة، استدعت اليوم موقفا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بانتظار موقف لبناني رسمي يجب ألا يتأخر كما قال.فقد اعتبر بري ان ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة اللبنانية وللجيش والمقاومة مرفوض بالشكل والمضمون، لا بل مناقض لما سبق وقاله. وشدد بري على ان الجيش اللبناني هو الرهان الذي يعلق اللبنانيون آمالهم عليه، ولن يكون ابدا حرس حدود لإسرائيل، وسلاحه ليس سلاح فتنة ومهامه مقدسة لحماية لبنان واللبنانيين.مقدمة الـ "أل بي سي"ومن اللحظات التاريخية في نيويورك إلى الروتين اليومي في بيروت، يصبح الحدث صخرة الروشة: يضيئها حزب الله أو لا يضيئها، ينفذ رئيس الحكومة قراره بطلب الترخيص لكل استخدام لمنشأة عامة؟وكأن اللبناني ذللت كل همومه ومشاغله ومشاكله، ولم يبق منها سوى أن تضاء الصخرة أو لا تضاء، ولا يسع اللبناني سوى ان يقول: "الدنيا وين ودنيانا اللبنانية وين"!يستحق اللبناني أن تكون مشاغله أكثر اهمية وأن تكون مشاكله أكثر عمقا، لا مشاكل لا تقدم أو تؤخر، كأن تصبح إضاءة الصخرة انتصارا لفريق وعدم إضاءتها إنتصار لفريق آخر!ما أغبى مشاكلنا.وفي الإنتظار يبقى صدى كلام توم براك يتردد في بيروت، وأولى ردات الفعل كلام الرئيس نبيه بري الذي أعلن فيه أن ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة اللبنانية وللجيش والمقاومة، وهو توصيف مرفوض شكلا ومضمونا، لا بل مناقض لما سبق وقاله.وأن الجيش لن يكون حرس حدود لأسرائيل.وهذا المساء غرد الرئيس نواف سلام ورد على كلام براك فإستغرب تصريحاته الأخيرة التي تشكك بجدية الحكومة ودور الجيش، وأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملا ولا سيما لجهة القيام بالإصلاحات التي تعهدت بها وبسط سلطة كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح في يدها وحدها كما ترجمته قرارت في هذا الخصوص.مقدمة "الجديد"كالفاتح لعصره وقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منبر الأمم المتحدة وأجرى كشف حساب لولاية الأشهر الثمانية في البيت البيضاوي.ومن الجلسة الأممية بدورتها الثمانين جرد إنجازاته فأنهى سبع حروب لكنه نأى بنفسه عن وقف سفك الدم الغزي "بالفيتو" الأميركي قدم إنقاذ الأرواح على الجوائز فربح بنيامين نتنياهو وخسر رهانات العالم على قوة أميركا العظمى وقد أصبحت ملحقة هادن حماس باتفاق جانبي أفضى إلى الإفراج عن بعض الأسرى.وقامت إسرائيل بنسف اقتراحه الأخير بضرب قطر عراب الوساطة فاتهم حماس برفضها المتكرر لكل العروض داعيا إلى عدم الاستسلام لمطالبها الأمم المتحدة نالت نصيبها من انتقاد ترامب فاتهمها بعدم الوقوف إلى جانب مسعاه في وقف الحروب.ومن الاستثمارات التي جنى منها سبعة عشر تريليون دولار انتقل ترامب إلى الضفة الأخرى من الخليج العربي قال الرئيس الأميركي إن إيران هي أول راع للإرهاب في العالم ولا يجوز أن تمتلك أسلحة نووية.تحولت الجلسة العامة للأمم المتحدة إلى منتدى دولي انحشرت فيه كل أزمات العالم ولبنان جزء منها وعليه تتجه الأنظار إلى كلمة الدولة التي سيلقيها رئيس الجمهورية جوزاف عون ليسمع العالم صوت لبنان الذي ينوء تحت عدوان إسرائيلي يحيي اليوم مرور عام على أعنف هجمات تعرض لها ولا يزال في مرمى النيران.قبل الكلمة المرتقبة كان لرئيس الجمهورية، سلسلة لقاءات أبرزها مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وطلب منه مساعدة الأميركية لالتزام اسرائيل بمضمون إعلان السابع والعشرين من تشرين لوقف الاعمال العدائية وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، ولا سيما انه لم يحصل اي خرق لهذا الاتفاق من الجانب اللبناني إضافة لدعم الجيش اللبناني بالعتاد والتجهيزات كي يتمكن من اداء مهامه على جميع الأراضي اللبنانية وتوفير الفرص اللازمة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الاوسط.من جهته، اكد الوزير روبيو استمرار الدعم الاميركي للبنان، منوها بالجهود التي بذلها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لتمكين لبنان من استعادة عافيته وتجاوز الظروف التي مر بها.وخلال لقاء جمعه مع عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الاميركي السيناتور جاين شاهين اشادت بالخطوات العملية التي يقوم بها الجيش بحرفية وانتظام.ولفتت الى ان اي تطور ايجابي في مجرى الاحداث في لبنان سوف يساعد على زيادة المساعدات للقوى المسلحة. موقف السيناتور شاهين يتعارض وسقف المواقف العالي التي أطلقها توم براك أخيرا والذي أوحى من خلاله بأنه ممنوع على الجيش اللبناني أن يمتلك القوة في مواجهة إسرائيل وممنوع أن يتسلم سلاح حزب الله كوديعة تماما كما حصل مع السلاح الفلسطيني وعلى إسرائيل أن تتكفل بيوم السلاح التالي.وفي انتظار موقف لبناني رسمي يجب ألا يتأخر حيال ما صدر عن الموفد الأمريكي قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الجيش اللبناني قائدا وضباطا ورتباء وجنودا هم الرهان في مواجهة أي عدوان يستهدف لبنان وسلاحه ليس سلاح فتنة.ولمناسبة الذكرى السنوية الأولى للعملية العدوانية تحية لآخر قوافل الشهداء وأصغرهم الذين احتضنهم تراب بنت جبيل اليوم.