لبنان
الجيش يرفع سقف خطابه السياسي
Lebanon 24
23-09-2025
|
22:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت
ابتسام شديد
في" الديار": ليس عاديا ان الجيش رفع سقف خطابه السياسي ببيان عسكري أدان الخروقات الاسرائيلية التي وصلت الى 4500 خرق لمح فيه الى احتمال ان تتعرض خطة الجيش لانتكاسات. تؤكد مصادر سياسية ان الكلام الصادر عن القيادة في اليرزة كان واضحا ويحمل في طياته تلميحا الى امكانية فرملة خطة الجيش اذا استمر التصعيد الاسرائيلي على هذه الوتيرة مع اتهام مباشر لإسرائيل بعرقلة عمل الفرق العسكرية جنوب
الليطاني
. وتوقف المراقبون عند ملاحظات كثيرة على هامش اجتماع
الناقورة
الذي عقد
يوم الأحد
الماضي في الشكل المضمون، فإجتماع
لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار
"الميكانيزم" لم يكن موفقا على صعيد النتائج او الخطوات المنوي اعتمادها في المرحلة المقبلة استكمالا لمسار سحب السلاح جنوب الليطاني. وتؤكد مصادر سياسية مطلعة ان إجتماع الناقورة الذي شاركت فيه الموفدة الاميركية
مورغان اورتاغوس
جاء على وقع تصعيد اسرائيلي عنيف وغارات مكثفة غير مسبوقة منذ إنطلاقاجتماعات لجنة الميكانيزم، وهذا التصعيد انعكس ارباكا لدى المجتمعين وادى الى إلغاء الجولة الميدانية المقررة للجنة مما دفع مندوب
لبنان
الى التحفظ امام اللجنة على الخروقات المستمرة التي تشكل حاجزا امام استكمال الجيش مهامه.
وتكشف مصادر خاصة ان مندوب لبنان في الاجتماع سجل اعتراضا حاد اللهجة على الخروقات
الإسرائيلية
ودعا اورتاغوس لممارسة ضغوط على اسرائيل لوقف الاعتداءات والانسحاب من النقاط التي تحتلها لان بقاء الإحتلالواستمرار الخروقات الإسرائيلية يعيقان اي تقدم في عمل الجيش.
مجلس الدفاع الخليجي المشترك يرفع سقف التنسيق العسكري
Lebanon 24
مجلس الدفاع الخليجي المشترك يرفع سقف التنسيق العسكري
24/09/2025 07:27:20
24/09/2025 07:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يرفع سقف التحدي: رسوم جمركية على أشباه الموصلات قريباً
Lebanon 24
ترامب يرفع سقف التحدي: رسوم جمركية على أشباه الموصلات قريباً
24/09/2025 07:27:20
24/09/2025 07:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ميدفيديف يرفع سقف التهديد الروسي: توقعوا المزيد من الضغط
Lebanon 24
ميدفيديف يرفع سقف التهديد الروسي: توقعوا المزيد من الضغط
24/09/2025 07:27:20
24/09/2025 07:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل مبطّنة في خطاب قاسم تحت سقف الثوابت!
Lebanon 24
رسائل مبطّنة في خطاب قاسم تحت سقف الثوابت!
24/09/2025 07:27:20
24/09/2025 07:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار
مورغان اورتاغوس
لجنة الإشراف
ابتسام شديد
الإسرائيلية
الإسرائيلي
يوم الأحد
الليطاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
براك "قلق جداً" من تصعيد إسرائيلي كبير.. وبري يطلب موقفاً رسمياً عالي السقف لحماية الدولة والجيش
Lebanon 24
براك "قلق جداً" من تصعيد إسرائيلي كبير.. وبري يطلب موقفاً رسمياً عالي السقف لحماية الدولة والجيش
22:10 | 2025-09-23
23/09/2025 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد: قانون هيكلة المصارف بحاجة الى تعديل
Lebanon 24
صندوق النقد: قانون هيكلة المصارف بحاجة الى تعديل
22:20 | 2025-09-23
23/09/2025 10:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" ماض في احتفال صخرة الروشة.. القانون يوجب "الابلاغ" بالتجمّع وليس أخذ ترخيص
Lebanon 24
"حزب الله" ماض في احتفال صخرة الروشة.. القانون يوجب "الابلاغ" بالتجمّع وليس أخذ ترخيص
22:23 | 2025-09-23
23/09/2025 10:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أسباب الكارثة المروريّة بالأرقام
Lebanon 24
أسباب الكارثة المروريّة بالأرقام
23:05 | 2025-09-23
23/09/2025 11:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
براك من صناع الصدمات: من ديبلوماسية الإقناع إلى نزع القناع
Lebanon 24
براك من صناع الصدمات: من ديبلوماسية الإقناع إلى نزع القناع
23:02 | 2025-09-23
23/09/2025 11:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن خلافها مع وديع الشيخ ومطالبته بالمجوهرات التي أهداها إياها.. نور الغندور تُثير الجدل مُجدداً (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء عن خلافها مع وديع الشيخ ومطالبته بالمجوهرات التي أهداها إياها.. نور الغندور تُثير الجدل مُجدداً (فيديو)
03:46 | 2025-09-23
23/09/2025 03:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
09:50 | 2025-09-23
23/09/2025 09:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
22:10 | 2025-09-23
براك "قلق جداً" من تصعيد إسرائيلي كبير.. وبري يطلب موقفاً رسمياً عالي السقف لحماية الدولة والجيش
22:20 | 2025-09-23
صندوق النقد: قانون هيكلة المصارف بحاجة الى تعديل
22:23 | 2025-09-23
"حزب الله" ماض في احتفال صخرة الروشة.. القانون يوجب "الابلاغ" بالتجمّع وليس أخذ ترخيص
23:05 | 2025-09-23
أسباب الكارثة المروريّة بالأرقام
23:02 | 2025-09-23
براك من صناع الصدمات: من ديبلوماسية الإقناع إلى نزع القناع
22:52 | 2025-09-23
زيارة بن فرحان: دعم الاستقرار والمؤسسات في إطار إصلاح فعلي
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 07:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 07:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 07:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
