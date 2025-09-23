الجيش يرفع سقف خطابه السياسي

كتبت في" الديار": ليس عاديا ان الجيش رفع سقف خطابه السياسي ببيان عسكري أدان الخروقات الاسرائيلية التي وصلت الى 4500 خرق لمح فيه الى احتمال ان تتعرض خطة الجيش لانتكاسات. تؤكد مصادر سياسية ان الكلام الصادر عن القيادة في اليرزة كان واضحا ويحمل في طياته تلميحا الى امكانية فرملة خطة الجيش اذا استمر التصعيد الاسرائيلي على هذه الوتيرة مع اتهام مباشر لإسرائيل بعرقلة عمل الفرق العسكرية جنوب . وتوقف المراقبون عند ملاحظات كثيرة على هامش اجتماع الذي عقد الماضي في الشكل المضمون، فإجتماع "الميكانيزم" لم يكن موفقا على صعيد النتائج او الخطوات المنوي اعتمادها في المرحلة المقبلة استكمالا لمسار سحب السلاح جنوب الليطاني. وتؤكد مصادر سياسية مطلعة ان إجتماع الناقورة الذي شاركت فيه الموفدة الاميركية جاء على وقع تصعيد اسرائيلي عنيف وغارات مكثفة غير مسبوقة منذ إنطلاقاجتماعات لجنة الميكانيزم، وهذا التصعيد انعكس ارباكا لدى المجتمعين وادى الى إلغاء الجولة الميدانية المقررة للجنة مما دفع مندوب الى التحفظ امام اللجنة على الخروقات المستمرة التي تشكل حاجزا امام استكمال الجيش مهامه.

وتكشف مصادر خاصة ان مندوب لبنان في الاجتماع سجل اعتراضا حاد اللهجة على الخروقات ودعا اورتاغوس لممارسة ضغوط على اسرائيل لوقف الاعتداءات والانسحاب من النقاط التي تحتلها لان بقاء الإحتلالواستمرار الخروقات الإسرائيلية يعيقان اي تقدم في عمل الجيش.