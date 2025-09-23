Advertisement

لبنان

الجيش يرفع سقف خطابه السياسي

Lebanon 24
23-09-2025 | 22:43
كتبت ابتسام شديد في" الديار": ليس عاديا ان الجيش رفع سقف خطابه السياسي ببيان عسكري أدان الخروقات الاسرائيلية التي وصلت الى 4500 خرق لمح فيه الى احتمال ان تتعرض خطة الجيش لانتكاسات. تؤكد مصادر سياسية ان الكلام الصادر عن القيادة في اليرزة كان واضحا ويحمل في طياته تلميحا الى امكانية فرملة خطة الجيش اذا استمر التصعيد الاسرائيلي على هذه الوتيرة مع اتهام مباشر لإسرائيل بعرقلة عمل الفرق العسكرية جنوب الليطاني . وتوقف المراقبون عند ملاحظات كثيرة على هامش اجتماع الناقورة الذي عقد يوم الأحد الماضي في الشكل المضمون، فإجتماع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار "الميكانيزم" لم يكن موفقا على صعيد النتائج او الخطوات المنوي اعتمادها في المرحلة المقبلة استكمالا لمسار سحب السلاح جنوب الليطاني. وتؤكد مصادر سياسية مطلعة ان إجتماع الناقورة الذي شاركت فيه الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس جاء على وقع تصعيد اسرائيلي عنيف وغارات مكثفة غير مسبوقة منذ إنطلاقاجتماعات لجنة الميكانيزم، وهذا التصعيد انعكس ارباكا لدى المجتمعين وادى الى إلغاء الجولة الميدانية المقررة للجنة مما دفع مندوب لبنان الى التحفظ امام اللجنة على الخروقات المستمرة التي تشكل حاجزا امام استكمال الجيش مهامه.
وتكشف مصادر خاصة ان مندوب لبنان في الاجتماع سجل اعتراضا حاد اللهجة على الخروقات الإسرائيلية ودعا اورتاغوس لممارسة ضغوط على اسرائيل لوقف الاعتداءات والانسحاب من النقاط التي تحتلها لان بقاء الإحتلالواستمرار الخروقات الإسرائيلية يعيقان اي تقدم في عمل الجيش.
 
لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار

مورغان اورتاغوس

لجنة الإشراف

ابتسام شديد

الإسرائيلية

الإسرائيلي

يوم الأحد

الليطاني

