براك من صناع الصدمات: من ديبلوماسية الإقناع إلى نزع القناع

كتب عماد مرمل في" الجمهورية": يبدو أنّ الموفد توم برّاك اختار أن يكون من الديبلوماسيين المثيرين للجدل وصنّاع الصدمات، ذلك انّه منذ أن تسلّم الملف اللبناني وهو يولّد تلو الأخرى كلما مرّ في او تكلم عنه. وبعدما كان قد هدّد سابقاً بإمكان ضمّ لبنان إلى بلاد ، إذا لم يتصرف بالطريقة المناسبة، ثم فجّر أزمة مع الإعلام عندما هاجم بقسوة الصحافيين المعتمدين في ، ها هو برّاك يتهم الدولة بأنّها لم تفعل شيئاً في ملف سحب سلاح « » سوى الكلام من دون أي عمل فعلي.

نزع برّاك الأقنعة ومساحيق التجميل عن وجه الديبلوماسية الأميركية، فظهرت بملامحها الفجّة والقاسية، التي أعادت طرح تساؤلات لدى عدد من الأوساط السياسية، حول جدوى الدور الأميركي وجدّيته، وهو الخصم والحكم في آن واحد.

بمعنى آخر، كشفت تصريحات برّاك، أنّ المشكلة الأساسية هي مع قبل أن تكون مع تل ابيب. وبينما كان بعض السلطة والسياسيين لا يزال يتصرّف مع على أساس أنّها «وسيط » مفترض يمكن الإتكال عليه لتليين مواقف تل ابيب، تطوع برّاك بنفسه لنفي هذه الصفة عنها، حتى كاد يسبق الجانب ويتقدّم عليه في الضغط على لبنان.