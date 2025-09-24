29
لبنان
8 حوادث سير وقعت على طرقات لبنان.. ولا وفيات
Lebanon 24
24-09-2025
|
00:46
A-
A+
أفادت إحصاءات
غرفة التحكم
للحوادث أنه خلال ال_24 ساعة الماضية وقع 8 حوادث سير على طرقات
لبنان
، سقط ضحيتها 13 جريحًا، وأكدت في السياق أنه تم التحقيق في الحوادث.
