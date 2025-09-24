Advertisement

لبنان

8 حوادث سير وقعت على طرقات لبنان.. ولا وفيات

Lebanon 24
24-09-2025 | 00:46
أفادت إحصاءات غرفة التحكم للحوادث أنه خلال ال_24 ساعة الماضية وقع 8 حوادث سير على طرقات لبنان، سقط ضحيتها 13 جريحًا، وأكدت في السياق أنه تم التحقيق في الحوادث.
