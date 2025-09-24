بعد منحه رتبة الآباتية.. زوق مصبح تحتفل بالأباتي شربل مهنا

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

احتفلت بلدة زوق مصبح ، الثلاثاء، بفخر كبير بمنح أحد أبنائها الأباتي شربل مهنا من الرهبانية المارونية المريمية المريمية رتبة الأباتية، وذلك بتفويض من الرئيس العام للرهبنة الأباتي إدمون رزق وبمباركة البطريرك الماروني الكاردينال .وأقيم الحفل برعاية قطاع السيدة الوردية وبلدية زوق مصبح، وحضره عدد من النواب والمطارنة ورؤساء البلديات، إضافة إلى ممثلين عن الرهبانية المارونية المريمية.وفي بداية الاحتفال، تحدث رئيس البلدية إيلي صابر مشيدًا بالأباتي مهنا، معتبراً أن تكريمه يمثل لحظة فخر للبلدة والرهبنة على حد سواء.ثم ألقى الأباتي مهنا كلمة مؤثرة عبّر فيها عن معاني الدعوة والرهبانية والخدمة ، مستعيدًا أقوال يسوع لبطرس حول المحبة والأمانة، مؤكداً أن الحياة الرهبانية تقوم على المحبة والخدمة بعيدًا عن البحث عن الذات أو السلطة الشخصية.وشدد مهنا على أن دوره كأب هو أن يكون خادماً، وليس سيّدًا، مثالاً للراعي الصالح الذي يقود المؤمنين إلى المراعي الخصبة، معربًا عن أمله في أن تكون حياته مكرسة بالكامل للمحبة والإخلاص لخدمة الرب والكنيسة والمجتمع.وأكّد الأباتي شربل مهنا أن هذه الرتبة ليست نهاية المشوار، بل بداية مسيرة أعمق في المحبة والقداسة، داعيًا الجميع للصلاة من أجله ودعم رسالته في خدمة وطنه ورهبانيته المارونية المريمية.