النفايات في بيروت.. بحث عن البلاستيك وأرباح خفية!
علم أن العاملين في التفتيش ضمن مستوعبات النفايات في
بيروت
، والمقصود بهم أولئك الذين يعملون منفصلين عن الشركة الموكلة جمع النفايات، يمارسون أعمالهم في ظروف صعبة، على غرار ما يُعرف بـ"مافيات الكهرباء والمياه" من حيث السيطرة على مناطق محددة وأساليب العمل.
وأكدت المصادر أن أجر العامل اليومي يصل إلى نحو 40 دولاراً، حيث يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلاً تقريباً، في مهمة شاقة للبحث عن المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير.
وأشارت المصادر إلى أن بعض هؤلاء العمال يستغلون وجودهم في المستوعبات، حيث يخرجون أحياناً مقتنيات ذات قيمة من القمامة، ويحتفظون بها لبيعها لاحقاً، مستفيدين من الفرصة لكسب مبالغ إضافية بعيداً عن البلاستيك الذي يجمعونه لمشغّليهم.
