لبنان

في بيروت.. اختتام مهرجان "الرياضة للجميع 2025"

Lebanon 24
24-09-2025 | 03:51
اختتمت وزارة الشباب والرياضة النسخة الرابعة من مهرجانات "الرياضة للجميع 2025" في واجهة بيروت البحرية، بعد أن انطلقت النسخة نفسها في كل من صور وجونيه وعاليه، بتنظيم مشترك مع شركة "سبورتس مانيا".
وأكدت وزيرة الشباب والرياضة، الدكتورة نورا بايراقداريان، أن الهدف من المهرجان كان إيصال رسالة واضحة مفادها أن الرياضة ليست مجرد منافسة، بل ثقافة وقيمة خاصة للشباب. وقالت: "لقد نجحنا في إثبات أن الرياضة تجمع وتوحد، وأن الوزارة قريبة من الناس وتعمل من أجلهم".

حضر المهرجان عدد من الشخصيات الرسمية والسياسية، من بينهم وزير الاقتصاد عامر البساط، النائبان فؤاد مخزومي وهاغوب ترزيان، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان، إضافة إلى آلاف المشاركين من الشباب والفئات العمرية المختلفة.

وشمل برنامج "حدث بيروت" عروضًا رياضية متعددة من اتحادات البيتانك، الوشو - كونغ فو، الغولف، الملاكمة، الركبي يونيون، الإيكيدو، الرقص الرياضي، الرياضات التقليدية الشعبية، الفوت نت، الكيوكوشنكاي، البيبي فوت، التايكواندو، التنس، رياضات المهارة، الشطرنج، الشطرنج الصيني، الجمباز، ألعاب القوى، كمال الأجسام، التربية البدنية، المواي تاي والجودو.

شارك في الفعالية حوالي 400 شابة وشاب من 15 جمعية كشافة و3 جمعيات للمرشدات والدليلات، يمثلون اتحادات "كشاف لبنان"، من بينها الجمعيات المسلمة والجراح والرسالة الإسلامية والمبرات، إضافة إلى الهومنتمن، الليسيه ناسيونال، المريمي، التنمية الوطنية، الأنوار، المشاريع، المقاصد، الوطني، العنفوان، الغد، الإغاثة، ومرشدات المشاريع والمبرات والجرّاح.

ولم يغِب الجيش اللبناني عن المشاركة، حيث كان حاضرًا في مختلف الأنشطة، بينما استقطبت عروض الدرفت للنادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) أنظار الحاضرين. كما قدمت سفارة الهند عروض رياضة اليوغا، وشاركت جمعيات الإعاقة الفكرية بعروض مميزة، لتختتم النسخة الرابعة من المهرجان بنجاح وبحضور جماهيري واسع.
 
(الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

الجيش اللبناني

إسلامي

الجراح

لبنان

رياضي

رابعة

