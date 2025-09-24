Advertisement

لبنان

مع اقتراب الشتاء.. رسامني يطلق حملة توعية على أوتوستراد ضبيه

Lebanon 24
24-09-2025 | 04:11
عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مؤتمراً صحافياً على أوتوستراد ضبيه، عند إحدى النقاط السوداء لتجمع مياه الأمطار، حيث عرض خطة الوزارة وحملتها التوعوية لمواجهة تحديات موسم الشتاء، بحضور نواب ووفد من مجلس الإنماء والإعمار وممثلين عن وزارتي الداخلية والطاقة.
وقال رسامني: "مياه الصرف الصحي تختلط مع مياه الأمطار، وعلى المواطن أن يتحمل مسؤولية عدم رمي النفايات، خصوصاً قبل الشتاء". وأضاف أن الوزارة استعانت بمتعهدين لمراقبة الطرق وأطلقت حملات توعية، مع طلب خطوات إضافية من بعض الشركات.

وأكد أن التعاون بين الوزارات والبلديات ضروري، داعياً إلى تكثيف حملات التوعية وتنظيم محاضر ضبط للحد من رمي النفايات على الطرق، مشيراً إلى أن "التحديات أكبر من إمكانيات الدولة وحدها".
 
