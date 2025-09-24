مع اقتراب الشتاء.. رسامني يطلق حملة توعية على أوتوستراد ضبيه

Advertisement

عقد وزير الأشغال العامة والنقل مؤتمراً صحافياً على أوتوستراد ضبيه، عند إحدى النقاط السوداء لتجمع مياه الأمطار، حيث عرض خطة الوزارة وحملتها التوعوية لمواجهة تحديات موسم الشتاء، بحضور نواب ووفد من وممثلين عن وزارتي الداخلية والطاقة.وقال رسامني: "مياه الصرف الصحي تختلط مع مياه الأمطار، وعلى المواطن أن يتحمل مسؤولية عدم رمي النفايات، خصوصاً قبل الشتاء". وأضاف أن الوزارة استعانت بمتعهدين لمراقبة الطرق وأطلقت حملات توعية، مع طلب خطوات إضافية من بعض الشركات.وأكد أن التعاون بين الوزارات والبلديات ضروري، داعياً إلى تكثيف حملات التوعية وتنظيم محاضر ضبط للحد من رمي النفايات على الطرق، مشيراً إلى أن "التحديات أكبر من إمكانيات الدولة وحدها".