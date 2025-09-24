هكتور الحجار.. جولة إلى سرايا جزين

Advertisement

قام الوزير السابق الدكتور صباحا بجولة إلى سرايا ، يرافقه المخاتير خليل ومنسق مدينة جزين في "الوطني الحر" .استهل جولته بلقاء قائمقام جزين ، حيث اطلع على أوضاع السرايا وحاجاته، ثم جال على مختلف والدفاع المدني والإدارات الرسمية، وتفقد حاجات المنطقة وأوضاع أهلها، وكانت مناسبة للتشديد على أن "سرايا جزين سيبقى بيتًا للجميع، وأننا معًا سنعمل لتعزيز حضور الدولة وتلبية حاجات أهلنا في ".