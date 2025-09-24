Advertisement

لبنان

هكتور الحجار.. جولة إلى سرايا جزين

Lebanon 24
24-09-2025 | 05:05
 قام الوزير السابق الدكتور هكتور الحجار صباحا بجولة إلى سرايا جزين، يرافقه رئيس رابطة المخاتير خليل الأسمر ومنسق مدينة جزين في التيار "الوطني الحر" الياس الحلو.
استهل جولته بلقاء قائمقام جزين يحيى صقر، حيث اطلع على أوضاع السرايا وحاجاته، ثم جال على مختلف الأجهزة الأمنية والدفاع المدني والإدارات الرسمية، وتفقد حاجات المنطقة وأوضاع أهلها، وكانت مناسبة للتشديد على أن "سرايا جزين سيبقى بيتًا للجميع، وأننا معًا سنعمل لتعزيز حضور الدولة وتلبية حاجات أهلنا في القضاء".
