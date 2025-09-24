Advertisement

لبنان

عبد الله يستوضح من الحكومة حول رسوم لصالح أطراف من القانون الخاص

Lebanon 24
24-09-2025 | 06:08
وجه عضو "اللقاء الديمقراطي النائب" بلال عبد الله سؤالا الى الحكومة بشأن فرض ضرائب ورسوم على المواطنين لمصلحة أشخاص من القانون الخاص.
لبنان

إقتصاد

بلال عبد الله

الديمقراطي

عبد الله

بلال عبد

ديمقراطي

طراف

